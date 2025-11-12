Weihnachtsmarkt-Aufbau auf dem Marktplatz in Halle (Saale) hat begonnen

Bunter Trubel herrscht in zwei Wochen auf dem Marktplatz in Halle (Saale) – der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln liegt in der Luft, aus den Lautsprechern erklingen besinnliche Melodien: am 25. November öffnet der diesjährige hallesche Weihnachtsmarkt. Um 16.30 Uhr wird die Tanne angeknipst.

Doch bereits jetzt herrscht emsiges Treiben. Am Dienstagabend ist mit dem Aufbau begonnen worden. So stehen bereits die ersten Bauteile für die Glühweinpyramide und die Glühweinmühle da. Insgesamt werden 93 Städte aufgebaut.