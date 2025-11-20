Nach Angriff auf zwei Turbine-Jugendspieler am Hansering: Verein warnt vor Gewalt wegen Vereinsfarben – Nachwuchsspieler eines anderen Verein involviert?

Nach einem schweren Angriff auf zwei 15-Jährige am Dienstagabend meldet sich nun der Verein Turbine Halle mit einer deutlichen Stellungnahme an die Öffentlichkeit gewandt. Demnach handelt es sich um zwei B-Jugendspieler des Vereins. Die Jugendlichen waren gegen 19.40 Uhr auf dem Heimweg vom Training, als sie im Bereich des Parkhauses am Hansering von einer größeren Gruppe Jugendlicher attackiert wurden. Nach Angaben der Polizei hatte die Gruppe zuvor einen Feuerlöscher aus dem Parkhaus entwendet und diesen vor dem Gebäude entleert. Anschließend sprachen die Jugendlichen die beiden 15-Jährigen an, die sich auf E-Scootern befanden, und griffen sie körperlich an. Ein Spieler wurde so schwer verletzt, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste und dort voraussichtlich bis zum Wochenende bleibt. Zudem wurde einem der Geschädigten eine Mütze entwendet. Die Täter flüchteten anschließend vom Tatort. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren, die Ermittlungen laufen.

Turbine Halle zeigte sich in einer veröffentlichten Erklärung tief betroffen. Neben einem Raubversuch sei nach polizeilichen Erkenntnissen auch das Tragen der Vereinsjacken ein Motiv für die Attacke gewesen. „Dass Jugendliche allein durch das Tragen ihrer Vereinskleidung angegriffen werden, ist unfassbar“, erklärte der Verein. Sportliche Rivalität dürfe niemals in Feindseligkeit umschlagen. Besondere Brisanz erhält der Vorfall, weil laut Turbine Halle einer der mutmaßlich Beteiligten einem anderen halleschen Verein im Nachwuchsbereich angehört. Der Klub nahm den Angriff zum Anlass, an alle Sportvereine der Stadt zu appellieren, ihre Sportlerinnen und Sportler – ob im Nachwuchs- oder Erwachsenenbereich – für ein respektvolles und faires Miteinander zu sensibilisieren. „Die blauen Farben von Turbine werden auch weiterhin in unserer Stadt getragen werden“, heißt es in der Vereinsmitteilung. Die Mannschaft der B-Jugend zeigt sich nach dem Überfall stark mitgenommen. Das für Samstag angesetzte Punktspiel wird daher verlegt. Turbine Halle bedankte sich beim SV Mertendorf für das entgegengebrachte Verständnis. Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise zu der flüchtigen Tätergruppe.