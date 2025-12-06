Du bist Halle

Nikolaus-Stiefel: Preise für die Inhalte drastisch gestiegen

von · 6. Dezember 2025

4 Antworten

  1. Hyundai Ironic sagt:
    6. Dezember 2025 um 10:11 Uhr

    Braunkohlebriketts 10 kg ab 11,49 € (Dezember 2025 Preise)

  2. zagcl4oe sagt:
    6. Dezember 2025 um 11:08 Uhr

    Find ich super, dass sich die Leute so abzocken lassen.
    Der Kakaopreis ist seit letztem Jahr von von ca. 12000€ auf aktuell 4500€ die Tonne gefallen; der Zuckerpreis von ca. 490€ auf 290€ – das erklärt die Preiserhöhung komplett 🙂

