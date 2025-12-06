Nikolaus-Stiefel: Preise für die Inhalte drastisch gestiegen

Heute ist Nikolaus. Dieses Jahr stellt sich in vielen Haushalten die Frage: Wie hat sich die Preisentwicklung auf die klassischen Füllungen der geputzten Stiefel ausgewirkt?

Traditionell gehören Schokolade, Nüsse, Mandarinen und kleine Spielzeuge zu den beliebtesten Inhalten. Doch die Preise für diese Klassiker sind in den letzten Jahren und Monaten spürbar gestiegen.

In diesem Jahr haben sich besonders Schokoladen verteuert. Hier stiegen die Preise nach Angaben des Verbraucherpreisindex in Sachsen-Anhalt von Januar bis November um 22,4 %. Süßwaren allgemein verteuerten sich nur um 8,2 %. Beide Warengruppen lagen damit aber unter der Teuerungsrate von 2021 zu 2024. Diese betrug für Schokoladen 27,7 % und für Süßwaren 27,3 %.

Für die gesünderen Alternativen wie Trockenobst, Nüsse u. Ä. bzw. Mandarinen oder Clementinen muss ebenfalls tiefer in die Tasche gegriffen werden. Mandarinen oder Clementinen verteuerten sich seit Jahresanfang um 6,7 % und Trockenobst, Nüsse u. Ä. um 3,9 %. Auch bei diesen beiden Warengruppen hat sich der Preisanstieg im Vergleich zu durchschnittlichen Teuerung von 2021 zu 2024 verlangsamt (Trockenobst, Nüsse u. Ä. +26,8 %; Mandarinen oder Clementinen +11,4 %).

Die geringste Preissteigerung verzeichnete die Warengruppe Spiele, Spielzeug und Hobbywaren. Dafür erhöhten sich die Preise im Laufe des Jahres um 1,9 % und in den Jahren von 2021 zu 2024 durchschnittlich um 6,4 %.