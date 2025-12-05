Flohmarkt, Mini-Weihnachtsmärkte, Bahnmuseum: Wochenende in Halle (Saale)
Samstag, 6. Dezember 2025
- 9-15 Uhr: Halle-Messe – Flohmarkt
- 10-16 Uhr: DB-Museum – Nikolausfest, letzter Öffnungstag
- 10-18 Uhr: Wunderbare Weihnachtsware (Hof Große Steinstraße 30)
- 10-12 Uhr: Wohngucker am Neustadt Centrum – Adventsbasteln
- 13-17 Uhr: Gedenkstätte Roter Ochse – Wochenendöffnung
- 13-18.30 Uhr: Adventsstraßenbahn fährt durch Halle
- 13-17 Uhr: Advent im Stadtmuseum
- 14-17 Uhr: Weihnachtsmarkt Büschdorf (Franz-Maye-Straße)
- 14-18 Uhr: Schwemme – Adventsmarkt: Heißgetränke, Feuerschale
- 14 Uhr: Ziegelwiese – Nikolausschwimmen
- 14-20 Uhr: Luckner-Weihnachtsmarkt in der Bernburger Straße 8
- 14-18 Uhr: Kreativquartier Mühlpforte – offenes Atelier
- 14-18 Uhr: Pfälzer Ufer – Weihnachtsmarkt – Erwärmendes für Leib und Seele, Schönes zum Verschenken
- 14 Uhr: Passendorfer Kirche – Advents- und Familiennachmittag
- 15 Uhr: Krankenhaus Martha Maria Dölau – weihnachtliches Konzert in der Bonhoeffer-Kapelle
- 16 Uhr: Vally Guttmann Nachbarschaftsraum, Georg-Cantor-Straße 7 – Brattapfelkino
- 16 Uhr: Christuskirche – Weihnachtskonzert mit Klangdusche Halle & Jugendchor Teen Spirit
- 16-21.30 Uhr: Weihnachtsmarkt des Verein St.Norbert Giebichenstein e.V. (Körnerstraße 19)
- 16-23 Uhr: Seebener Adventssause (VfL Seeben)
- 16.30 Uhr: Evangelische Kirche St. Briccius, Pfarrstraße – Weihnachtskonzert mit dem gemischten Chor Peißen
- 21.45 Uhr: Tanzbar Palette – Laternenfest Rave
Sonntag, 7. Dezember 2025
- 9-15 Uhr: Halle-Messe – Flohmarkt
- 10-16 Uhr: Nikolaufahrten beim Peißnitzexpress
- 10-18 Uhr: Wunderbare Weihnachtsware (Hof Große Steinstraße 30)
- 10.30 Uhr: Umweltzentrum Franzigmark – winterliche Exkursion
- 11-14 Uhr: VALLY Guttmann Nachbarschaftsraum, Georg-Cantor-Str.7 06108 Halle (Saale) – Gemeinsam Kochen
- 13-17 Uhr: Gedenkstätte Roter Ochse – Wochenendöffnung
- 13-17 Uhr: Advent im Stadtmuseum
- 14-18 Uhr: Schwemme – Adventsmarkt: Heißgetränke, Feuerschale
- 14-18 Uhr: Pfälzer Ufer – Weihnachtsmarkt – Erwärmendes für Leib und Seele, Schönes zum Verschenken
- 15 Uhr: Marktkirche – weihnachtliche Chormusik
- 15 Uhr: Evangelische Kirche St. Briccius, Pfarrstraße – Weihnachtskonzert mit Dillan KushevCafé-Stübchen Trotha, Trothaer Straße
- 15-20.30 Uhr: Weihnachtsmarkt des Verein St.Norbert Giebichenstein e.V. (Körnerstraße 19)
- 15-18 Uhr: WUK-Theater Holzplatz – Feuerschale mit Musik, Punsch und Knüppelkuchen, 16 Uhr Lesung mit Juliane Blech
- 17 Uhr: Marktkirche – Bläsermusik
