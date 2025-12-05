Du bist Halle

Schulstreik gegen die Wehrpflicht auch in Halle

von · 5. Dezember 2025

Schlagwörter:

18 Antworten

  1. ausgemustert sagt:
    5. Dezember 2025 um 12:25 Uhr

    Sehr gut!

  2. Bürger für Halle sagt:
    5. Dezember 2025 um 12:27 Uhr

    Endlich wird sich gegen die drohende Wehrpflicht und extreme Aufrüstung angemessen gewehrt.

  3. Oma Friedel sagt:
    5. Dezember 2025 um 12:37 Uhr

    Die Jugend kann man gut verstehen. Wer möchte sich schon freiwillig für Leute wie Merz oder Klingbeil im Schützengraben im eiskalten Osten verheizen lassen. Der Russe wird auch kein Erbarmen kennen.

    • didi sagt:
      5. Dezember 2025 um 14:16 Uhr

      Omas haben oft eine seltsame Gedankenwelt.
      !. keiner wird im eiskalten Osten verheizt weil keiner die Absicht hat einen Krieg zu beginnen.
      2. Die Bundeswehr dient der Abschreckung und Verteidigung.
      3. Allein für Herrn Merz und Klingbeil muss niemand in den Schützengraben, wenn schon, dann für Deutschlands Omas, Opas, Mütter und Väter.
      4. Damit der Russe nicht auf erbarmungslose dumme Gedanken kommt ist die Wehrpflicht wichtig und richtig.

    • Freiwillig erschossen und Stolz drauf sagt:
      5. Dezember 2025 um 16:00 Uhr

      Da hast du Recht! Wenn es ein guter und sympathischer Bundes- so wie Vizekanzler wären, dann könnte man sich ja guten Gewissens „im Schützengraben im eiskalten Osten verheizen lassen“

  4. ok sagt:
    5. Dezember 2025 um 12:56 Uhr

    Doch so viele.

  5. Beobachter sagt:
    5. Dezember 2025 um 13:16 Uhr

    Ob bei der Demonstration auch wie in Magdeburg die Palästinenserflagge präsentiert wird?

    Denen ist doch jedes (Linke) Thema recht, um Propaganda zu betreiben…

  6. 10010110 sagt:
    5. Dezember 2025 um 14:02 Uhr

    Vergebene Liebesmüh: Bundestag stimmt für neues Wehrdienstgesetz

  7. wir werden mehr sagt:
    5. Dezember 2025 um 14:11 Uhr

    @ok, es werden noch mehr. Blöder Kommentar. Sie haben bestimmt keine Kinder, die es betrifft!

  8. Detlef sagt:
    5. Dezember 2025 um 14:58 Uhr

    Das ist also die letzte Generation.
    Absolut keine Eier in der Hose um ihr Land im Ernstfall zu verteidigen aber fordern,fordern, fordern.

  9. Detlef sagt:
    5. Dezember 2025 um 15:02 Uhr

    Haben alle Angst von denen, wenn’s doch ernst wird? Ab ins Mauseloch. Schämen muss man sich vor euch

  10. Gonzo sagt:
    5. Dezember 2025 um 15:10 Uhr

    Die Wehrpflicht in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf !
    Und bewaffneter Friede ist mir lieber als Unterwerfung.

  11. Ausblick sagt:
    5. Dezember 2025 um 15:18 Uhr

    Viele werden auf einen Arbeitsplatz bei der Bundeswehr angewiesen sein. Die Wirtschaft schafft sich weiter ab und der Staat wird ebenso weniger Menschen einstellen, weil er immer weniger Geld hat und KI flächendeckend dafür sorgen wird, dass Arbeit gestrafft wird.

