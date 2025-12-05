Schulstreik gegen die Wehrpflicht auch in Halle

Schlagwörter
Mieter bei Wohnungsbrand in Halle-Neustadt leicht verletzt
5. Dezember 2025
Sehr gut!
Was ist daran sehr gut? Peinlich eher. Das ist also die letzte Generation.
Absolut keine Eier in der Hose um ihr Land im Ernstfall zu verteidigen aber fordern,fordern, fordern.
Für jemanden, der nie gedient hat, hast du eine ganz schön große Klappe.
Endlich wird sich gegen die drohende Wehrpflicht und extreme Aufrüstung angemessen gewehrt.
Die Jugend kann man gut verstehen. Wer möchte sich schon freiwillig für Leute wie Merz oder Klingbeil im Schützengraben im eiskalten Osten verheizen lassen. Der Russe wird auch kein Erbarmen kennen.
Omas haben oft eine seltsame Gedankenwelt.
!. keiner wird im eiskalten Osten verheizt weil keiner die Absicht hat einen Krieg zu beginnen.
2. Die Bundeswehr dient der Abschreckung und Verteidigung.
3. Allein für Herrn Merz und Klingbeil muss niemand in den Schützengraben, wenn schon, dann für Deutschlands Omas, Opas, Mütter und Väter.
4. Damit der Russe nicht auf erbarmungslose dumme Gedanken kommt ist die Wehrpflicht wichtig und richtig.
Genau, Vorwärtsverteidigung wie im Kosovokrieg, im Irak, in Afghanistan …
Da hast du Recht! Wenn es ein guter und sympathischer Bundes- so wie Vizekanzler wären, dann könnte man sich ja guten Gewissens „im Schützengraben im eiskalten Osten verheizen lassen“
Doch so viele.
Ob bei der Demonstration auch wie in Magdeburg die Palästinenserflagge präsentiert wird?
Denen ist doch jedes (Linke) Thema recht, um Propaganda zu betreiben…
Vergebene Liebesmüh: Bundestag stimmt für neues Wehrdienstgesetz
„auf freiwilliger Basis“
Freiwilligkeit ist aber das Gegenteil von Pflicht.
@ok, es werden noch mehr. Blöder Kommentar. Sie haben bestimmt keine Kinder, die es betrifft!
Und trotzdem kommt die Wehrpflicht
Das ist also die letzte Generation.
Absolut keine Eier in der Hose um ihr Land im Ernstfall zu verteidigen aber fordern,fordern, fordern.
Haben alle Angst von denen, wenn’s doch ernst wird? Ab ins Mauseloch. Schämen muss man sich vor euch
Die Wehrpflicht in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf !
Und bewaffneter Friede ist mir lieber als Unterwerfung.
Viele werden auf einen Arbeitsplatz bei der Bundeswehr angewiesen sein. Die Wirtschaft schafft sich weiter ab und der Staat wird ebenso weniger Menschen einstellen, weil er immer weniger Geld hat und KI flächendeckend dafür sorgen wird, dass Arbeit gestrafft wird.