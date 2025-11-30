PKW-Scheiben in Heide-Nord zertrümmert – Polizei stellt Verdächtigen mit Haftbfehl in der Nähe

Kurz nach 03:00 Uhr wurde der Polizei eine aktuelle Sachbeschädigung an einem PKW im Bereich Heide-Nord gemeldet. An einem PKW ist hier die Front- und Seitenscheibe zerschlagen worden. Bei der Fahndung der Polizei im Nahbereich nach möglichen Tatverdächtigen wurden die Personalien angetroffener Personen überprüft. Bei der Identitätsfeststellung eines 25-Jährigen wurde bekannt, dass zu ihm ein Haftbefehl vorliegt, weshalb der Junge Mann in eine JVA überstellt wurde.

Artikel Teilen: