Einbruch in Doppelhaushälfte in Dölau: Täter im Obergeschoss gestellt, kein Haftbefehl

von · 30. November 2025

  1. Unverständnis sagt:
    30. November 2025 um 13:06 Uhr

    Mangels Haftgründen? … Das kann ja wohl nicht wahr sein!

  2. Rammstein Opa sagt:
    30. November 2025 um 13:35 Uhr

    Jetzt mal ehrlich
    Mangel an Haftgründen???
    Diese Justiz ist doch lächerlich!

  3. 10010110 sagt:
    30. November 2025 um 13:59 Uhr

    Einbruch und Diebstahl – vor allem, wenn sie so offensichtlich tatsächlich stattgefunden haben – sollten immer Haftgründe sein. 🙄

  4. Emmi sagt:
    30. November 2025 um 14:08 Uhr

    Mangels Haftgründen? Das ist doch wohl ein Witz. Der Täter wurde direkt auf dem Silbertablett serviert. Was ist das für eine Justiz? Gerechtigkeit sieht anders aus.

  5. Zappelphilipp sagt:
    30. November 2025 um 14:14 Uhr

    Der Staat ist wirklich fertig… Einbruchdiebstahl und der Richter findet keinen Haftgrund??
    Wie erklärt man das den Opfern?
    Was geht da im Kopf vom Richter vor? .., .

  6. Klauen? Kann ich... sagt:
    30. November 2025 um 14:27 Uhr

    Genau darum kommen ganze Banden, aus Frankreich, Niederlande, Polen und Südosteuropa zu uns…und auch der deutsche Täter weiß bescheid. Ein Hoch auf unser Justizsystem

