Einbruch in Doppelhaushälfte in Dölau: Täter im Obergeschoss gestellt, kein Haftbefehl
In einer Doppelhaushälfte in Dölau wurde am Samstagnachmittag zunächst ein offenes Fenster und in der Folge durchwühlte Räume und Schränke bemerkt. Im Obergeschoss wurde dann ein Einbrecher festgestellt, festgehalten und die Polizei alarmiert. Der Mann hatte unter anderem Schmuck eingesteckt wurde zunächst vorläufig festgenommen. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt gegen den 44-jährigen Deutschen, der sich mangels Haftgründen wieder auf freiem Fuß befindet.
Mangels Haftgründen? … Das kann ja wohl nicht wahr sein!
Jetzt mal ehrlich
Mangel an Haftgründen???
Diese Justiz ist doch lächerlich!
Einbruch und Diebstahl – vor allem, wenn sie so offensichtlich tatsächlich stattgefunden haben – sollten immer Haftgründe sein. 🙄
Mangels Haftgründen? Das ist doch wohl ein Witz. Der Täter wurde direkt auf dem Silbertablett serviert. Was ist das für eine Justiz? Gerechtigkeit sieht anders aus.
Der Staat ist wirklich fertig… Einbruchdiebstahl und der Richter findet keinen Haftgrund??
Wie erklärt man das den Opfern?
Was geht da im Kopf vom Richter vor? .., .
Genau darum kommen ganze Banden, aus Frankreich, Niederlande, Polen und Südosteuropa zu uns…und auch der deutsche Täter weiß bescheid. Ein Hoch auf unser Justizsystem