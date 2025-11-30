Einbruch in Doppelhaushälfte in Dölau: Täter im Obergeschoss gestellt, kein Haftbefehl

In einer Doppelhaushälfte in Dölau wurde am Samstagnachmittag zunächst ein offenes Fenster und in der Folge durchwühlte Räume und Schränke bemerkt. Im Obergeschoss wurde dann ein Einbrecher festgestellt, festgehalten und die Polizei alarmiert. Der Mann hatte unter anderem Schmuck eingesteckt wurde zunächst vorläufig festgenommen. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt gegen den 44-jährigen Deutschen, der sich mangels Haftgründen wieder auf freiem Fuß befindet.

