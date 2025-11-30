„Blickwinkel Wolf“ in Halle (Saale): Bürgerversammlung am Donnerstag im MMZ

Wolfssichtungen, bis in die Vororte von Halle und in Naherholungsgebieten, sind keine Seltenheit mehr. Immer häufiger kommt es zwischen Menschen und Wolf in der Kulturlandschaft in Mitteldeutschland zu Konflikten. Landwirte, Tierhalter und insbesondere Schafhalter, die einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz durch Landschaftspflege leisten, sind von Übergriffen durch den Wolf betroffen. Als CDU-Fraktion setzen wir uns für die Regulierung des Wolfsbestandes ein. Unser Anliegen ist eine faire Balance zum Schutz aller Arten.

Unter dem Titel „Blickwinkel Wolf – verantwortungsvolles und konsequentes Wolfsmanagement“ lädt die CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt die Bürgerinnen und Bürger zu einer Veranstaltung ein.

Termin: Donnerstag, 4. Dezember 2025, 18:30 Uhr

MMZ Halle (Saale) GmbH, Mansfelder Straße 56, 06108 Halle (Saale