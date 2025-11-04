Du bist Halle

Projekt „Bildungsland Sachsen-Anhalt 2035“: Neuer Beteiligungsprozess startet

von · 4. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Eine Antwort

  1. Hallescher sagt:
    4. November 2025 um 23:40 Uhr

    Das ist einfach nur noch lächerlich und erbärmlich.
    Je mehr staatliche Behörden, Planer und Berater ihre Pfoten in das Bildungssystem stecken, desto schlimmer wird es.
    Die KMK müßte umgehend ersatzlos gestrichen, die Landesämter geschlossen und ein zentrales Bildungssystem für Gesamtdeutschland eingerichtet werden.
    Stattdessen werden immer neue Gremien, Räte, Organe, Institute, permanente und vorübergehende Konferenzen gegründet, um zu labern, aber nichts zu tun.
    Das deutsche Bildungssystem ist jetzt schon am Ende, denn es fehlen etliche tausend Lehrkräfte. Mit der völlig überkommenen Beamtenstruktur wird das Problem nur noch schlimmer. Damit es jedoch anders und besser wird, muß es wohl erst vollständiger zusammenbrechen.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert