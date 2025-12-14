Sandersdorf liegt den Rhinos – Deutlicher Derby-Sieg bei den BSW Sixers II

Das Parkett der Ballsporthalle in Sandersdorf bleibt für die USV Halle Rhinos in dieser Jahr ein gutes Pflaster. Bereits am 6. Januar 2025 feierten die Rhinos dort den Gewinn des BVSA-Pokals gegen Aschersleben – und auch am vergangenen Wochenende kehrten sie erneut als Sieger zurück.

Im Sachsen-Anhalt-Derby gegen die BSW Sixers II setzten sich die Rhinos am Ende deutlich mit 88:54 durch und feierten einen wichtigen Auswärtssieg in der 2. Regionalliga Herren Ost.

Ausgeglichene erste Hälfte – Rhinos setzen sich vor der Pause leicht ab

Die Partie begann intensiv und zunächst ausgeglichen. Die Gastgeber aus Sandersdorf erwischten den besseren Start und gingen früh in Führung. Vor allem Paul Schwabe präsentierte sich treffsicher und erzielte im ersten Viertel 10 Punkte.

Die Rhinos hielten jedoch geschlossen dagegen. Constantin Finger übernahm früh Verantwortung und erzielte 8 Punkte im ersten Abschnitt. Mit einer knappen 21:20-Führung für Halle ging es in die erste Viertelpause.

Auch im zweiten Viertel blieb das Spiel zunächst offen, doch die Rhinos fanden zunehmend ihren Rhythmus. Mit besserer Ballbewegung, konsequenter Defensive und steigender Treffsicherheit setzten sich die Gäste leicht ab. Zur Halbzeit führte Halle mit 46:36.

Zweite Halbzeit: Rhinos entscheiden das Derby klar

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Rhinos endgültig die Kontrolle. Defensiv stand das Team nun deutlich stabiler, offensiv wurden die Angriffe geduldig ausgespielt und hochprozentig abgeschlossen.

Das dritte Viertel entwickelte sich zum Wendepunkt: Mit einem 24:8-Lauf zogen die Rhinos entscheidend davon und stellten den Spielstand auf 70:44. Die BSW Sixers II fanden kaum noch Mittel gegen das Tempo und die Distanzwürfe der Hallenser.

Im Schlussviertel ließen die Rhinos nichts mehr anbrennen, bauten den Vorsprung weiter aus und sicherten sich einen souveränen 88:54-Erfolg.

Finger überragt – Chetverhov mit Ausrufezeichen

Bester Werfer der Partie war Constantin Finger, der mit 29 Punkten eine herausragende Leistung zeigte und dem Spiel in der Offensive klar seinen Stempel aufdrückte. Insgesamt trafen die Rhinos 12 Dreipunktwürfe und unterstrichen damit ihre offensive Qualität.

Ein besonderes Highlight setzte zudem Mark Chetverhov:

Das 16-jährige Talent überzeugte mit 20 Punkten, hoher Intensität und einem echten Blow-out-Spiel, das zeigte, welches Potenzial in ihm steckt. Mit viel Tempo, Mut und Spielwitz war er ein entscheidender Faktor beim deutlichen Derby-Erfolg – ein echtes Ausrufezeichen für die Zukunft der Rhinos.

Der klare Sieg war das Ergebnis einer konzentrierten, geschlossenen Mannschaftsleistung – insbesondere in der zweiten Halbzeit.

Sieg trotz Ausfällen – großer Zusammenhalt im Team

Der Derby-Erfolg gewinnt zusätzlich an Bedeutung mit Blick auf die personelle Situation der Rhinos. Das Team musste in Sandersdorf auf mehrere Spieler verzichten:

Jonas Groth fehlte aufgrund eines disqualifizierenden Fouls aus dem Charity Game und ist aktuell gesperrt.

Benedict Simon und Niklas Benndorf standen krankheitsbedingt nicht zur Verfügung.

Rajath Karanam Ramamurthy fehlt nach Trainingsverletzung. Und Leo Gerth fällt mit einem Mittelfußbruch länger aus.

Unterstützung kam erneut aus der 2. Mannschaft: Moritz Hall half aus und fügte sich nahtlos ins Team ein.

Umso bemerkenswerter war der starke Zusammenhalt rund um die Mannschaft. Jonas Groth, Ben Nötzel und Max Kelle unterstützten das Team lautstark von der Seitenlinie. Ein starkes Zeichen für den Teamgeist und die Geschlossenheit der USV Halle Rhinos.

Dank an Philipp Streblow – Blick auf die Rückrunde

Aushilfsweise wurde das Team – wie bereits zuletzt im Januar beim BVSA-Pokalsieg – erneut von Philipp Streblow gecoacht. Er führte die Mannschaft ruhig und mit viel Übersicht durch das Derby. Vielen Dank für die Unterstützung!

Für die USV Halle Rhinos geht es nun direkt weiter:

Mit einem Spiel Rückstand beenden die USV Halle Rhinos die Hinrunde aktuell auf Tabellenplatz 9. Die Ausgangslage bleibt damit spannend – und bietet eine gute Basis, um in der Rückrunde weiter anzugreifen.

Am kommenden Wochenende starten die Hallenser in die Rückrunde und reisen dafür nach Berlin zu Tiergarten Berlin. Dort wollen die RegioRhinos den Schwung aus dem Derby-Sieg mitnehmen und an das Hinspiel gegen Tiergarten (70:76) anknüpfen.

