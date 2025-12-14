Nächste Sprechstunde des HAVAG-Fahrgastbeirats am Dienstag: Persönliche und offene Gespräche im Service-Center Rolltreppe

Die nächste Sprechstunde des Fahrgastbeirats der Halleschen Verkehrs-AG (HAVAG), einem Unternehmen der Stadtwerke Halle-Gruppe, findet am Dienstag, 16. Dezember 2025, von 15 bis 18 Uhr im Service-Center Rolltreppe statt. Fahrgäste haben in dieser Zeit die Gelegenheit, persönlich mit Mitgliedern des Fahrgastbeirats in den Dialog zu treten. Die Mitglieder arbeiten aktiv an der Verbesserung des Nahverkehrsangebots und bringen die Anliegen der Fahrgäste in den Dialog mit der HAVAG ein. Weitere Informationen zum Fahrgastbeirat sowie seinen Aufgaben und Aktivitäten stehen auf der Webseite der HAVAG<https://havag.com/unternehmen/havag/fahrgastbeirat>.

Die Sprechstunde bietet allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Anliegen und Verbesserungsvorschläge direkt zu besprechen. Egal, ob es um konkrete Erfahrungen im Nahverkehr oder um allgemeine Themen geht – das Team des Fahrgastbeirats steht für ein offenes Gespräch zur Verfügung.

Über den Fahrgastbeirat der HAVAG



Der Fahrgastbeirat Halle ist ein ehrenamtliches Gremium, das die HAVAG bei Entscheidungen und Entwicklungen im Hinblick auf Neuanschaffungen, Baumaßnahmen, Streckennetz sowie den Kundenkontakt begleitet. Als Bindeglied zwischen der HAVAG und den Fahrgästen engagieren sich insgesamt 18 Mitglieder aus verschiedensten Fahrgastgruppen, um den öffentlichen Personennahverkehr in Halle stetig zu verbessern. Den Vorsitz führen Hans-Joachim Berkes und dessen Stellvertreter Thomas Faust. Beide wurden Anfang 2014 aus den eigenen Reihen gewählt. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sind per E-Mail unter: fahrgastbeirat@havag.com zu erreichen.