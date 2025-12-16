IG Bau fordert Landesregierung auf: die rund 4.500 Azubis in Halle sollen Deutschlandticket zum halben Preis bekommen

Damit Busse und Bahnen bei Azubis nicht zu stark aufs Portemonnaie drücken: Die rund 4.470 Auszubildenden in Halle sollen das Deutschland-Ticket deutlich günstiger bekommen – möglichst sogar für die Hälfte. Für Azubis würde das bedeuten: Für 31,50 Euro pro Monat mit den „Öffis“ fahren. Dafür macht sich die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) jetzt mit einem Appell an die Landesregierung von Sachsen-Anhalt stark.

Die NGG Leipzig-Halle-Dessau fordert: „Das Land Sachsen-Anhalt soll Azubis mit einem ‚D-Ticket light‘ unterstützen. Und zwar bei ihren täglichen Fahrten zum Ausbildungsplatz und zur Berufsschule. Aber auch in der Freizeit“, sagt NGG-Geschäftsführer Christian Ullmann. Denn wenn das Deutschland-Ticket ab Januar von 58 auf 63 Euro pro Monat steige, dann sei das für Azubis „eine ordentliche Stange Geld“.

Ziel der NGG Leipzig-Halle-Dessau ist es, Auszubildende mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Halle und der Region „möglichst mobil zu machen – und das ohne zu großen Druck auf den Geldbeutel“, so Ullmann. Deshalb solle die Landesregierung von Sachsen-Anhalt dem Vorbild Niedersachsens folgen: „In Niedersachsen haben Auszubildende die Chance, ihr D-Ticket für die Hälfte zu bekommen. Vorausgesetzt, auch die Arbeitgeber ziehen mit“, sagt Christian Ullmann.

So übernehme in Niedersachsen das Land 20 Prozent der Kosten vom Deutschland-Ticket – und damit 12,60 Euro pro Monat. „Wenn der Arbeitgeber sich mit einem Viertel – also nicht einmal 16 Euro – am Ticket-Preis beteiligt, erhöht das Land Niedersachsen seinen Anteil ebenfalls auf 25 Prozent. Damit kostet das Deutschland-Ticket für die Azubis und auch für junge Menschen, die einen Freiwilligendienst machen, nur noch die Hälfte vom regulären Preis – nämlich 31,50 Euro“, rechnet Christian Ullmann vor. Der Gewerkschafter spricht von einem „echten Mobil-Deal“ für Azubis.

Die NGG Leipzig-Halle-Dessau appelliert an die Landesregierung in Magdeburg, den „Ticket-Rabatt“ so wie in Niedersachsen „eins zu eins auch in Sachsen-Anhalt umzusetzen“. Neben den heimischen Landtagsabgeordneten sollen sich auch die Arbeitgeber aus Halle jetzt dafür einsetzen, dass es in Sachsen-Anhalt „möglichst rasch ein D-Ticket zum halben Preis für Auszubildende gibt“, so Christian Ullmann.