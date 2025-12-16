Du bist Halle

IG Bau fordert Landesregierung auf: die rund 4.500 Azubis in Halle sollen Deutschlandticket zum halben Preis bekommen

von · 16. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

4 Antworten

  1. Ig sagt:
    16. Dezember 2025 um 10:18 Uhr

    Zur Zeit wird von allen Seiten immer nur gefordert. Das Deutschlandticket ist doch schon günstiger im Vergleich zur Monatskarte. Und ein Azubi in der IG Bau wird doch wohl Geld für ein Deutschlandticket haben.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert