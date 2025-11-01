Spielerin geht: Vertragsauflösung von Jennifer Grathwohl beim SV UNION Halle-Neustadt

Der SV UNION Halle-Neustadt und Jennifer Grathwohl haben sich einvernehmlich auf eine Auflösung des bestehenden Vertrags geeinigt. Die 33-jährige Kreisläuferin war im Sommer vom Schweizer Erstligisten HSC Kreuzlingen an die Saale gewechselt. Grathwohl trat in den vergangenen Wochen mit dem Wunsch an den Verein heran, den Vertrag vorzeitig zu beenden. Grund dafür waren die bislang geringen Einsatzzeiten im Trikot der Wildcats. Auf ihrer Position war sie hinter Lucy Strauchmann und Ilona Kieffer die dritte Option im Kader, wodurch sie nur zu sehr wenigen oder gar keinen Spielanteilen kam.

Der Verein zeigte Verständnis für das Anliegen der Spielerin und kam ihrer Bitte um Vertragsauflösung nach. „Wir respektieren ihre Entscheidung, einen neuen Weg zu gehen. Leider konnten wir die vor der Saison gemeinsam gesetzten Ziele nicht erfüllen. Jenny hat sich aber stets professionell verhalten. Wir wünschen ihr auf ihrem weiteren Weg – sowohl sportlich als auch privat und beruflich – alles Gute!“, so Felix Gühlcke.