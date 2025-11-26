Stadt Halle veranstaltet Städtebauwerkstatt zum „Stadtteilzentrum Neustadt“

Die Stadt Halle (Saale) lädt zu einer Städtebauwerkstatt zur Evaluierung des „Strukturkonzeptes Stadtteilzentrum Neustadt“ von Mittwoch bis Freitag, 3. bis 5. Dezember 2025, in die „Neustädter Passage 13“, ein. Das Konzept für die Entwicklung das Neustädter Zentrums wurde im April 2019 aufgestellt. In der Städtebauwerkstatt sollen nun die damals formulierten städtebaulichen, funktionalen und freiraumplanerischen Entwicklungsziele auf ihre Gültigkeit und ihren Fortbestand hin geprüft werden. Der Fachbereich Städtebau und Bauordnung der Stadtverwaltung lädt der Einwohnerinnen und Einwohner herzlich dazu ein, ihre Fragen, Hinweise und Meinungen einzubringen. Gefragt sind auch neue Ideen und Impulse, die das Stadtteilzentrum attraktiver machen und bewährte Entwicklungsziele ergänzen.

René Rebenstorf, Beigeordnete für Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit: „Mit dem Werkstattverfahren wird geprüft, wie das Strukturkonzept an die aktuellen Rahmenbedingungen, wie z.B. Baupreisentwicklung, Klimawandel und geändertes Mobilitätsverhalten, angepasst werden kann. Oberstes Sanierungsziel bleibt der Erhalt und die Revitalisierung des Ensembles der Hochhausscheiben und der Neustädter Passage im Stadtteilzentrum Neustadt.“

Am Mittwoch, 3. Dezember, 18 Uhr, findet eine moderierte Diskussionsveranstaltung statt zum Thema „Was braucht das Stadtteilzentrum Neustadt heute?“ Hiervon erhoffen sich die Stadt und die beteiligten Partner weiteren thematischen Input für die Arbeitsphase. Die Ergebnisse der Werkstatt werden am Freitag, 5. Dezember, 15 bis ca. 19 Uhr, öffentlich vorgestellt und diskutiert. Der Leiter des Fachbereichs Städtebau und Bauordnung der Stadt Halle (Saale), Nico Schröter, eröffnet die Veranstaltung. Die Planungsteams präsentieren im Anschluss ihre Ergebnisse des Werkstattprozesses. Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Fachbereiche der Verwaltung ergänzen die Darstellung um fachliche Aspekte.

In der Städtebauwerkstatt sind drei erfahrene Planungsteams und zwei studentische Gruppen in einem kooperativen Verfahren damit befasst, ihre Sichtweisen auf das Stadtteilzentrum darzustellen und Planungsvarianten zu visualisieren. Vom 3. bis 5. Dezember 2025 besteht täglich von 11 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich in der Neustädter Passage 13 über den Werkstattprozess zu informieren sowie Fragen und Anregungen abzugeben.