Stadt verlängert Absperrzäune am Rennbahnkreuz – Autofahrer sorgen wieder für freie Fahrt

Um Schleichverkehr zu verhindern, wurde am Dienstag die Zufahrt von den Passendorfer Wiesen zur B80 am Rennbahnkreuz gesperrt. Lange dauerte es nicht, bis die Zäune beiseite gestellt waren und der Autoverkehr wieder rollte. Im Laufe des Mittwochs wurden die Absperrungen deshalb erweitert. Dadurch sollte es auch nicht mehr möglich sein, über einen Fußweg und eine Wiese die Sperrung zu umfahren, zudem wurden die Zäune mit Kabelbindern befestigt.



Doch auch das half nur kurz Zeit. Bereits am Donnerstagnachmittag waren die Zäune wieder beiseite geschoben und es herrschte reger Verkehr.

