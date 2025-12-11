Du bist Halle

Stadt verlängert Absperrzäune am Rennbahnkreuz – Autofahrer sorgen wieder für freie Fahrt

von · 11. Dezember 2025

Eine Antwort

  1. So ein Wahnsinn aber auch sagt:
    11. Dezember 2025 um 18:19 Uhr

    Die Stadt . . . . einfach nur lächerlich.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert