Flixtrain ab Fahrplanwechsel mit erweiterten Angebot ab Halle: künftig auch Direktzüge nach Hamburg

Der Bahnkonkurrent Flixtrain erweitert zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 sein Angebot ab Halle (Saale). Wegen der Baustelle auf der Anhalter Bahn waren vorübergehend weniger Züge unterwegs.

Neu angeboten werden Direktverbindungen von Halle aus nach Hamburg, bislang endeten alle Züge in Berlin. Künftig geht es je nach Wochentag ein- bis zweimal weiter in die Hansestadt. Nach Berlin geht es drei- bis fünfmal am Tag.

Mehrmals täglich fahren die grünen Flix-Züge auch nach Frankfurt, von dort geht es weiter nach Stuttgart oder Basel.