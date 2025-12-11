Weitere riesige Reißzwecken als „Schattespender“ in Halle-Neustadt aufgestellt

Die Kunstinstallation „500:1:1:500“ von Michael Krenz und Martin Schwand in Halle-Neustadt wächst. Auf dem Stadtplatz vor der Scheibe A stehen nun bereits drei vollständige riesige „Reißzwecken“, sie sollen als „Schattenspender“ dienen. Bei zwei weiteren stehen bereits die Füße. Insgesamt soll es 7 Kunstwerke geben.

Zwei davon sollen zusätzlich mit Sitzelementen ausgestattet werden. Die Sitzflächen aus Holz laden dann nicht nur zum Verweilen, sondern auch zur Auseinandersetzung mit dem außergewöhnlichen Kunstprojekt ein. Rund 180.000 Euro kostet des Projekt.