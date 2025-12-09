Marode Straßen in Halle (Saale): Stadt braucht mehr als 100 Millionen Euro

Die Stadt Halle (Saale) steht vor einer enormen infrastrukturellen Herausforderung: Der Zustand vieler Straßen ist schlecht Autofahrer merken es tagtäglich an Schlaglöchern, doch nun liegen auch die Zwischenergebnisse einer laufenden Untersuchung der Stadtverwaltung vor, die dem Planungsausschuss vorgelegt wurden. Vier Inspektoren sind kontinuierlich im Einsatz, um das gesamte Stadtgebiet zu prüfen. Von den insgesamt rund 1.700 halleschen Straßen wurden bereits 858 bewertet – also etwa die Hälfte.

Erste Bilanz: Fast die Hälfte der geprüften Straßen nur „mittelmäßig“



Die bisherigen Ergebnisse zeichnen ein differenziertes, aber in weiten Teilen ernüchterndes Bild. Von den untersuchten Straßen erhalten lediglich 69 die Bestnote 1, weitere 169 eine 2. Der größte Anteil ­– 381 Straßen – fällt in die Kategorie Note 3. Für 220 Straßen wird die Note 4 vergeben, womit sie als sanierungsbedürftig gelten. 19 Straßen erreichen sogar nur die Note 5, was laut Bewertungssystem einen kompletten Neubau erforderlich macht. Noch gravierender ist die Lage im klassifizierten Straßennetz, also den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Hier erhält keine einzige der geprüften Straßen die Bestnote. Sechs Straßen bekommen die Note 2, acht die Note 3. 31 wichtige Verkehrsachsen jedoch erreichen nur die Note 4 und gelten damit als dringend sanierungsbedürftig. Einige Straßen wurden besonders negativ bewertet. So erhält die Merseburger Straße in den noch nicht erneuerten Abschnitten die Note 4,5, die Freiimfelder Straße eine 4,7 und die Pappelallee sogar die schlechteste Note 5. Auf der anderen Seite gibt es auch Straßen, die aufgrund jüngster umfassender Sanierungen hervorragend dastehen: Der Robert-Franz-Ring und der Glauchaer Platz wurden mit 1,0 beurteilt.

Finanzbedarf steigt weit über 100 Millionen Euro



Aus den vorliegenden Ergebnissen leitet die Stadtverwaltung einen erheblichen Nachholbedarf bei der Instandsetzung ab. Die Rede ist von „deutlich über 100 Millionen Euro“ an notwendigen Investitionen – und das, ohne die eigentlich erforderliche grundhafte Erneuerung der besonders alten Straßen mitzuberechnen. Im Haushaltskontext appelliert die Verwaltung an den Stadtrat: Um die Straßensituation mittelfristig spürbar zu verbessern, seien jährlich rund 10 Millionen Euro allein für Instandhaltungsmaßnahmen nötig. Damit sind vor allem flächige Oberbausanierungen gemeint, die Schäden frühzeitig eindämmen sollen. Die Prüfberichte zeigen vor allem eines: Der Instandsetzungsstau betrifft nicht nur Fahrbahnen, sondern gleichermaßen Rad- und Gehwege. Ein wesentlicher Grund ist, dass der Austausch der Verschleißschicht bei Asphaltbelägen jahrelang aufgrund knapper Mittel vernachlässigt wurde. Die Folge sind Netzrisse, Ausbrüche und Schäden, die sich zunehmend in tiefere Schichten der Straßenkonstruktion ausbreiten. Mit jeder Verzögerung steigen die späteren Gesamtkosten – unabhängig von Inflation und bereits deutlich gestiegenen Baupreisen. Besonders problematisch sind in Halle diejenigen Straßen, die rund 100 Jahre alt sind und deren Pflaster vor einigen Jahrzehnten lediglich mit einer dünnen Asphaltschicht überzogen wurde. Diese Konstruktionen genügen heutigen technischen Anforderungen nicht mehr, sodass eigentlich nur eine grundhafte Erneuerung Abhilfe schaffen kann. Auch bei Gehwegen sind Schäden häufig sichtbar. Hauptursachen sind das unerlaubte Befahren mit Fahrzeugen sowie Anhebungen durch Baumwurzeln.

Große Aufgaben bei knappen Mitteln



Die nun vorliegenden Zwischenergebnisse lassen erahnen, wie groß die Herausforderung für Halle (Saale) in den kommenden Jahren wird. Ein erheblicher Teil des Straßennetzes benötigt kurzfristig Instandhaltungsmaßnahmen, viele Straßen sogar eine vollständige Erneuerung. Gleichzeitig ist der finanzielle Handlungsspielraum der Stadt begrenzt. Mit Abschluss der vollständigen Begutachtung wird ein noch detaillierteres Bild erwartet. Klar ist jedoch bereits jetzt: Ohne eine deutliche und langfristige Erhöhung der Investitionen wird sich der Zustand des halleschen Straßennetzes kaum verbessern – und der Sanierungsstau weiter anwachsen.