Stadtgutschein knackt Marke von 300.000 Euro

Der „Stadtgutschein für (H)alle“ hat sich auch im Jahr 2025 nach Angaben der Stadtverwaltung erfreulich entwickelt. Seit der Einführung des Angebots, mit dem die Stadt Halle (Saale) die Gewerbetreibenden in der Stadt unterstützen möchte, hab demnach die Summe aller Aufladungen inzwischen die Marke von 300.000 Euro durchbrochen.

Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt: „Der Stadtgutschein ist ein Instrument, das die Kaufkraft der Kundinnen und Kunden hier in der Stadt bindet und auf diese Weise den lokalen Einzelhandel stärkt. Es freut uns, dass sowohl die Hallenserinnen und Hallenser als auch Unternehmen in der Stadt das Angebot vermehrt wahrnehmen.“

Der „Stadtgutschein für (H)alle“ ist aktuell in 53 Geschäften in der Stadt einlösbar. Für Unternehmen besteht zudem die Möglichkeit, die Karte als „Arbeitgebergutschein“ für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erwerben. Auf diese Weise ist ein steuerfreier Bonus von bis zu 50 Euro pro Monate möglich.

Informationen zum „Stadtgutschein für (H)alle“ gibt es auf der Internetseite der Stadt Halle (Saale) unter https://atalanda.com/halle-saale/gutschein