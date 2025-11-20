CDU-Fraktion in Halle unterstützt Pläne von OB Vogt zur Bewerbung um die Konzernzentrale der Deutschen Bahn

Die CDU-Stadtratsfraktion unterstützt die Idee von Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt zu einer Initiativbewerbung von Halle (Saale) für den künftigen Hauptsitz der Deutschen Bahn.

„Halle bietet ideale Voraussetzungen für den DB-Hauptsitz der Zukunft: kurze Wege zur Bundeshauptstadt, ICE-Anbindung, zentrale Lage in Deutschland und große verfügbare Entwicklungsflächen wie das RAW-Gelände. Mit dem Zukunftszentrum entsteht hier bereits ein Leuchtturmprojekt – der DB-Hauptsitz wäre der nächste logische Schritt einer positiven Stadtentwicklung.“, sagt der Fraktionsvorsitzende Christoph Bernstiel.

Die CDU-Fraktion sieht in einer Ansiedlung des DB-Hauptsitzes im Osten Deutschlands – und besonders in Halle – ein starkes Signal für gleichwertige Lebensverhältnisse, wirtschaftliche Impulse und die Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze.