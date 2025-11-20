Du bist Halle

CDU-Fraktion in Halle unterstützt Pläne von OB Vogt zur Bewerbung um die Konzernzentrale der Deutschen Bahn

von · 20. November 2025

10 Antworten

  1. PaulusHallenser sagt:
    20. November 2025 um 15:56 Uhr

    „Die CDU-Stadtratsfraktion unterstützt die Idee von Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt“

    Aufwachen, liebe CDU! Die Bahn hat bereits dankend abgelehnt.

    „Halle bietet ideale Voraussetzungen für den DB-Hauptsitz der Zukunft: kurze Wege zur Bundeshauptstadt“

    Das ist schon fast Kunst. Den DB-Hauptsitz von Berlin (!) nach Halle verlagern zu wollen mit der Begründung „kurze Wege zur Bundeshauptstadt“ – auf so etwas muss man erst einmal kommen. Das Realsatire pur.

    „Die CDU-Fraktion sieht in einer Ansiedlung des DB-Hauptsitzes im Osten Deutschlands – und besonders in Halle – ein starkes Signal für gleichwertige Lebensverhältnisse“

    Die Lebensverhältnisse sind in Deutschland gleich. Da muss man beispielsweise nur mal das Saarland mit Sachsen-Anhalt vergleichen.

  2. didi sagt:
    20. November 2025 um 16:29 Uhr

    Wer kommt denn auf so eine Schnapsidee, dass die DB ihren Hauptsitz von Berlin nach Halle verlegt?

  3. einhaneuer sagt:
    20. November 2025 um 16:59 Uhr

    Na toll! jetzt will auch die CDU das Halle sich Verspätet.

  4. hgp sagt:
    20. November 2025 um 17:12 Uhr

    Die Bahn hat klargestellt, dass sie in Berlin bleiben will. Wozu also dieser Tanz jetzt? Viel Lärm um nichts, wie so oft in Halle?

  5. Emmi sagt:
    20. November 2025 um 17:35 Uhr

    Aber die DB hat doch verkündet, es bestehe keine Veranlassung für einen neuen Standort. Initiative ist ja gut, aber nutzlos.

  6. ON + ON sagt:
    20. November 2025 um 17:47 Uhr

    Das der Bernburger zu diesem Unsinn seinen inkompetenten Senf dazu gibt, stärkt seine fallende Position innerhalb der CDU nun nicht unbedingt…

  7. 10010110 sagt:
    20. November 2025 um 18:06 Uhr

    Warum nicht gleich für Halle als Bundeshauptstadt werben? 🙄

  8. Erdna sagt:
    20. November 2025 um 18:38 Uhr

    Die DB hat doch eindeutig kommuniziert „die Standortfrage stellt sich nicht“. Der Satz besteht aus 5 eindeutigen Wörtern. Was ist daran nicht zu verstehen? Und trotzdem wird weiter von Luftschlössern geträumt. Na gut, ist ja nicht verboten.

  9. Motor sagt:
    20. November 2025 um 18:41 Uhr

    Wer nicht wagt, der nicht gewinnt…

