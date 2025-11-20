CDU-Fraktion in Halle unterstützt Pläne von OB Vogt zur Bewerbung um die Konzernzentrale der Deutschen Bahn
Die CDU-Stadtratsfraktion unterstützt die Idee von Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt zu einer Initiativbewerbung von Halle (Saale) für den künftigen Hauptsitz der Deutschen Bahn.
„Halle bietet ideale Voraussetzungen für den DB-Hauptsitz der Zukunft: kurze Wege zur Bundeshauptstadt, ICE-Anbindung, zentrale Lage in Deutschland und große verfügbare Entwicklungsflächen wie das RAW-Gelände. Mit dem Zukunftszentrum entsteht hier bereits ein Leuchtturmprojekt – der DB-Hauptsitz wäre der nächste logische Schritt einer positiven Stadtentwicklung.“, sagt der Fraktionsvorsitzende Christoph Bernstiel.
Die CDU-Fraktion sieht in einer Ansiedlung des DB-Hauptsitzes im Osten Deutschlands – und besonders in Halle – ein starkes Signal für gleichwertige Lebensverhältnisse, wirtschaftliche Impulse und die Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze.
Aufwachen, liebe CDU! Die Bahn hat bereits dankend abgelehnt.
Aufwachen, liebe CDU! Die Bahn hat bereits dankend abgelehnt.
„Halle bietet ideale Voraussetzungen für den DB-Hauptsitz der Zukunft: kurze Wege zur Bundeshauptstadt“
Das ist schon fast Kunst. Den DB-Hauptsitz von Berlin (!) nach Halle verlagern zu wollen mit der Begründung „kurze Wege zur Bundeshauptstadt“ – auf so etwas muss man erst einmal kommen. Das Realsatire pur.
Die Lebensverhältnisse sind in Deutschland gleich. Da muss man beispielsweise nur mal das Saarland mit Sachsen-Anhalt vergleichen.
Die Lebensverhältnisse sind in Deutschland gleich. Da muss man beispielsweise nur mal das Saarland mit Sachsen-Anhalt vergleichen.
Wer kommt denn auf so eine Schnapsidee, dass die DB ihren Hauptsitz von Berlin nach Halle verlegt?
OB Vogt und offenbar unterstützen einige Kommunalpolitiker diese Schnapsidee.
Na toll! jetzt will auch die CDU das Halle sich Verspätet.
Die Bahn hat klargestellt, dass sie in Berlin bleiben will. Wozu also dieser Tanz jetzt? Viel Lärm um nichts, wie so oft in Halle?
Aber die DB hat doch verkündet, es bestehe keine Veranlassung für einen neuen Standort. Initiative ist ja gut, aber nutzlos.
Das der Bernburger zu diesem Unsinn seinen inkompetenten Senf dazu gibt, stärkt seine fallende Position innerhalb der CDU nun nicht unbedingt…
Warum nicht gleich für Halle als Bundeshauptstadt werben? 🙄
Die DB hat doch eindeutig kommuniziert „die Standortfrage stellt sich nicht“. Der Satz besteht aus 5 eindeutigen Wörtern. Was ist daran nicht zu verstehen? Und trotzdem wird weiter von Luftschlössern geträumt. Na gut, ist ja nicht verboten.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt…