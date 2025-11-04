Stichflamme aus dem Motorraum: Traktor bei Feldarbeiten in Wallwitz abgebrannt

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 13.10 Uhr auf einem Feld am Priester Weg in Wallwitz zu einem Brand einer landwirtschaftlichen Nutzmaschine. Ein 18-jähriger Traktorfahrer führte Pflugarbeiten durch, als plötzlich eine Stichflamme aus dem Motorraum auftrat. Der Fahrer brachte das Fahrzeug zum Stillstand, konnte den Traktor selbständig verlassen und setzte den Notruf ab. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Petersberg und Wettin-Löbejün waren mit insgesamt 37 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Die Brandursachenermittlung dauert an.