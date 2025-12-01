Tag der offenen Tür an der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ – Entdecken, Staunen, Mitmachen

Am Freitag, den 5. Dezember, lädt die Sekundarschule „Johann Christian Reil“ in Halle (Saale) alle Interessierten herzlich zum Tag der offenen Tür ein. Von 16 bis 18 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, die Schule in der Ernst-Schneller-Straße 1 näher kennenzulernen und einen Einblick in das vielfältige Schulleben zu gewinnen.

An diesem Nachmittag öffnet die Schule ihre Türen für Eltern, zukünftige Schülerinnen und Schüler sowie alle Neugierigen, die sich für das Bildungsangebot und die Räumlichkeiten interessieren. Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm: Neben geführten Rundgängen durch das Schulgebäude können die modernen Fachräume und Labore besichtigt werden. Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, den Schulturm zu besteigen und einen einzigartigen Blick über das Gelände und Halle zu genießen.

Für Spaß und Abwechslung sorgen zahlreiche Mitmachaktionen. In verschiedenen Räumen werden spannende Experimente, knifflige Rätsel und unterhaltsame Spiele angeboten, bei denen Groß und Klein selbst aktiv werden können. So erhalten die Besucher nicht nur einen Eindruck von den naturwissenschaftlichen und kreativen Angeboten der Schule, sondern können auch direkt mit Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen.

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Die Gäste dürfen sich auf warme Getränke, frisch Gegrilltes, leckere Sandwiches, Kuchen und weitere Köstlichkeiten freuen. In gemütlicher Atmosphäre können sich Eltern und Kinder stärken und mit dem Kollegium sowie anderen Familien ins Gespräch kommen.

Die Sekundarschule „Johann Christian Reil“ freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und lädt alle herzlich ein, die Schule und ihre vielfältigen Möglichkeiten kennenzulernen. Kommen Sie vorbei und erleben Sie einen informativen und unterhaltsamen Nachmittag!