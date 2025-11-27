Peter Maffay Stiftung zur Unterstützung traumatisierter Kinder feiert im Steintor-Varieté Geburtstag – EDEKA setzt Förderung fort

Unter dem Motto „Bunte Vielfalt – es lebe die Freundschaft“ feiert die Peter Maffay Stiftung ihren 25. Geburtstag. Gemeinsam mit Kindern unterschiedlicher Herkunft und dank der Unterstützung durch EDEKA wird ein Zeichen für Teilhabe, Respekt und ein Miteinander ohne Ausgrenzung gesetzt.

Im Steintor-Varieté gibt es heute für über tausend eingeladene Kinder eine Aufführung von “Anouk – Das Musical”.

Die Arbeit seiner Stiftung sei nur möglich über Partnerschaften, sagt Peter Maffay. “Denn wir werden staatlich nicht gefördert.” Die Stiftung hat den Schwerpunkt auf die Betreuung traumatisierter Kinder. 2500 Kinder pro Jahr werden in den vier eigenen Einrichtungen betreut. Dank EDEKA und dem dortigen Verkauf der Tabaluga-Produkte fließt jährlich eine hohe sechsstellige, fast siebenstellige Summe.

Und zum Jubiläum gab es noch eine freudige Nachricht. Denn EDEKA verlängert seine Partnerschaft bis zum Jahr 2029. „Vielfalt bereichert unsere Gesellschaft“, sagte Markus Mosa, Geschäftsführer der EDEKA Stiftung. Ohne die Vielfalt könnte man die Märkte gar nicht betreiben.

