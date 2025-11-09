Tier-Attacke in Halle (Saale): Hund reißt sich los und beißt anderen Hund und dessen Hundehalterin

Samstag gegen 23.30 Uhr riss sich ein Hund (Labrador-Schäferhund-Mix) beim Gassi gehen in der Carl-Schurz-Straße in Halle (Saale) los und biss einen anderen Hund mehrfach. Die Besitzerin des angegriffenen Hundes ging dazwischen und wurde von dem angreifenden Hund in die Hand gebissen. Auch die Eigentümerin dieses Hundes schritt ein und man konnte die Hunde trennen. Gegen sie wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.

