Verletzter bei Auseinandersetzung an der Magistrale

Am gestrigen Tag gegen 22:45 Uhr kam es im Bereich An der Magistrale in Halle (Saale) zu einem Körperverletzungsdelikt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam es zwischen dem Beschuldigten und dem Geschädigten erst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Nachfolgend attackierte der Beschuldigte den Geschädigten mit körperlicher Gewalt (Schlägen und Tritten). Durch die Gewalteinwirkung zog sich der 46-jährige Geschädigte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus verbracht. Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den 50-jährigen Beschuldigten wurden durch die Polizei eingeleitet und dauern weiter an.

