Rotstift auch bei der HAVAG: Ab Mitte Dezember wird aus Kostengründen gekürzt, Linien fallen weg oder werden eingekürzt, weniger Reinigung und Sicherheit

von · 30. Oktober 2025

88 Antworten

  1. Zeitzeuge sagt:
    30. Oktober 2025 um 21:21 Uhr

    Das extreme Überangebot an ÖPNV in Halle auf Kosten der Steuerzahler muss massiv eingeschränkt werden. Gleichzeitig müssen die Fahrkartenpreise auf ein kostendeckendes Niveau angehoben werden und alle Subventionen gestrichen werden. Alle Buslinien sind durch Rufbusse zu ersetzen und die Straßenbahn auf eine Ringbahnlinie, eine Nord-Süd sowie eine Ost-West Linie zu beschränken.

    • Wien 3000 sagt:
      30. Oktober 2025 um 22:07 Uhr

      Du bist also dafür, dass jeder Nutzer von Mobilität die dadurch entstehenden Kosten selber bezahlt.. Dann bist du sicher auch für die Erhebung einer kostendeckenden City-Maut für das Stadtgebiet. Von den Einnahmen aus Kfz-Steuer und Energiesteuer sieht die Stadt Halle nämlich nichts, da es sich um Bundessteuern handelt und deren Aufkommen dem Bund zufällt. Das Auto ist damit derzeit ein Minusgeschäft. Im übrigen profitierst auch du als Autofahrer vom ÖPNV, denn Leute in der Straßenbahn stehen nicht mit ihren Autos auf der Hochstraße mit im Stau und helfen so den Autoverkehr am Laufen zu halten. Außerdem verstopfen diese auch keine Parkplätze in der Stadt.
      Überspitzt könnte man sagen, dass passionierte Autofahrer dankbar sein müssten für jede Person, die nicht mit einem PKW unterwegs ist und eine andere Mobilitätsform benutzt.
      Im übrigen sind ÖPNV-Nutzer auch Steuerzahler und finanzieren auch die Straßen und Parkplätze für Autos mit.

    • Sehe bisher nur zu einigen Zeiten ein Überangebot sagt:
      30. Oktober 2025 um 22:11 Uhr

      Anders als andere Kommentatoren sehe ich hier kein krasses Überangebot und ich bin froh, dass nicht noch mehr Leute als jetzt schon durch die Stadt mit dem Auto fahren.
      Aus meiner Sicht könnten die Mittel noch bedarfsgerechter eingesetzt werden. Bei hoher Nachfrage wegen Festivitäten, Universität, Arbeitsbeginn und -ende höhere Taktung und während Zeiten geringer Nachfrage weniger Bahnen. Dafür bräuchte es ein Computersystem, das verlässliche Vorhersagen trifft. Es könnte auch gern ein Zahlungssystem wie in den Niederlanden oder London geben: Kreditkarte oder Handy mit Google- oder Apple Pay beim Ein- und Aussteigen ans Lesegerät halten und kein Ärger mehr mit Ticketkauf für Gelegenheitsgäste.
      Allgemein hoffe ich, dass man dem ÖPNV nutzenden Steuerzahlen keinen Bärendienst erweist, indem man längere Warte- und Reisezeiten produziert.

      1,3 Mio/Jahr entspricht einer Manager-Stelle, oder?

    • W sagt:
      30. Oktober 2025 um 22:59 Uhr

      Ganz prima! Wenn weniger ÖPNV, desto mehr Leute fahren mit dem Auto, desto mehr Autos sind auf der Straße, desto mehr Stau. Herzlichen Glückwunsch!
      Eigentlich! sollte jeder Autofahrer alles begrüßen, was die Leute von der Straße wegbringt, damit du besser fahren kannst. Jeder, der mit ÖPNV oder mit dem Rad auf Arbeit fährt, erspart dir 5 m Blech vor der Nase.
      Aber du bist anscheinend auch einer, dessen Verstand nicht mal bis zur eigenen Windschutzscheibe reicht…

      • Yvonne sagt:
        31. Oktober 2025 um 08:50 Uhr

        Da merken die Hallenser mal wie es den Menschen auf dem Land geht.
        Wer Sonnabends 6.00 Dienstbeginn hat kommt nicht auf Arbeit. Rufbus wurde gestrichen . Und in der Woche Spätschicht: da keine Möglichkeit nach Hause zu kommen
        Hier geht alles nur mit Auto, wird dann in der Stadt wohl auch öfter zutreffen.. Hoch lebe der Klimaschutz

    • Bahnfahrer sagt:
      30. Oktober 2025 um 23:08 Uhr

      Kommt da von Ihnen auch was sinnvolles oder doch nur Polemik? Fragen Sie mal Ihren Chef, ob er Sie beim Wegfall von Subventionen weiter beschäftigen kann. Wohl eher nicht.

    • Martin Bochmann sagt:
      30. Oktober 2025 um 23:31 Uhr

      Lame.
      Du musst das Trollen echt noch üben.

    • Ciri sagt:
      31. Oktober 2025 um 01:55 Uhr

      Ein Überangebot. Gut gelacht. Jemals Bahn gefahren? In die Nummer 7 passt zum Beispiel häufig kaum noch eine gefaltete Zeitung, trotz 10 Minutentakt und 2 weiterer Linien, die Richtung Norden unterwegs sind. Und das selbst zu später Abendstunde.
      Kann nur von jemandem kommen, der in der guten Position ist, Autofahrer zu sein.

      • Klara sagt:
        31. Oktober 2025 um 14:33 Uhr

        Wieso ist es eine gute Position, Autofahrer zu sein?
        Ich finde es sehr gut, nicht ein Auto nehmen zu müssen und trotzdem unterwegs sein zu können.

    • Bertram sagt:
      31. Oktober 2025 um 07:41 Uhr

      Nur gut, dass der Zeitzeuge nichts zu entscheiden hat. Käme nämlich eh nur Mumpitz bei raus.

    • Roswitta sagt:
      31. Oktober 2025 um 10:06 Uhr

      Was hast du denn heute Morgen getrunken? Das möchte ich auch haben

    • Petra Kühne sagt:
      31. Oktober 2025 um 12:24 Uhr

      Am besten alles wieder abschaffen und wie früher zu Fuß alles gehen , egal wohin .
      Da muss die Bahn nicht kürzen und nichts wird erhöht trotz Kürzung.

    • Annika sagt:
      31. Oktober 2025 um 15:01 Uhr

      Hahahaha
      Ja genau.
      Fahr mal an Schultagen mit der Straßenbahn. Wie denkst du kommen die Kinder und Jugendlichen zur Schule?

      • Pepo sagt:
        31. Oktober 2025 um 19:59 Uhr

        Er wird Auto fahren und keine Kinder haben die zur Schule müssen. Lebt völlig an der Realität vorbei. Anders können solche Ideen nicht in einen Kopf kommen. Zeigt gut, welch Geistes Kind der liebe Zeitzeuge ist.

    • Zeige der Zeit sagt:
      31. Oktober 2025 um 19:56 Uhr

      Was bist du denn für ein Fratz?
      Wie sollen die Menschen das denn bezahlen?
      Es funktioniert so schön mehr schlecht als Recht. Im Berufsverkehr werden wichtige Anschlüsse nicht erreicht, manche Gegenden sind schon sehr schwer zu erreichen und wenn man Samstag Abend mit dem Zug in Halle ankommt steht man erstmal ne halbe Stunde um nach Neustadt oder Trotha zu fahren… Das ist schon armselig genug. Mit ihren wahnwitzigen Ideen die so ähnlich auch schon von der AFD zu hören waren schadet man nur der Bevölkerung. Es ist eine . Milchmädchenrechnung… Man spart erstmal massiv ein und wenn niemand mehr fahren kann oder bezahlen kann verdient man auch nichts mehr und in drei Jahren fragt man dann im Stadtrat wieso man sich schon wieder selbst in den Schwanz gebissen hat…

      Welches Überangebot???
      Sonntag von Trotha zum Hauptbahnhof zu kommen bedeutet 40 Minuten eher losgehen weil kaum was fährt. Sie sind ein Witzbold 😅

  2. MS sagt:
    30. Oktober 2025 um 21:27 Uhr

    Wieso wird die Linie 16 eigentlich nicht völlig gestrichen? Die fährt von Beesen bis Marktplatz wie die 3, von dort aus nach Neustadt wie die 2 …. Für die Dopplung auf der Strecke gibts doch kaum einen Anlass. Und so überlastet ist die 3 auch nicht….

    • Pseudonüm sagt:
      31. Oktober 2025 um 07:21 Uhr

      Das ist auch nur eine Entlastungslinie zu bestimmten Stoßzeiten. So überflüssig ist die nicht. Die 3 und 8 fahren zeitweise direkt hintereinander und in den knapp 15 Minuten zwischendrin fährt gar nichts. Da ist die 16 schon hilfreich tagsüber. Sie fährt ja schon nur an Schultagen.

    • J sagt:
      31. Oktober 2025 um 09:13 Uhr

      Bist du mal zu Berufszeiten mit der 3 gefahren? Wohl kaum, denn da ist kaum noch ein reinkommen. Deswegen ist die 16 als Entlastung sehr notwendig.

    • Petra Kühne sagt:
      31. Oktober 2025 um 12:25 Uhr

      Bist wohl noch nie mit der 3 gefahren???

  3. Kevin S. sagt:
    30. Oktober 2025 um 21:34 Uhr

    Welchen Sinn macht es die Fahrkartenkontrollen zu verringern?
    Das Risiko erwischt zu werden sinkt, der Anreiz zu bezahlen ebenfalls.
    Es fließt also weniger Geld in die Kasse.

    • Wien 3000 sagt:
      30. Oktober 2025 um 22:14 Uhr

      Eigentlich bräuchte es mehr Kontrollen im ÖPNV. Eine Senkung der Kontrolldichte ist völliger Humbug. In einem älteren Bericht hat der HAVAG-Vorstand mal berichtet, dass sie 1. Mio. Kontrollen im Jahr durchführen. Das ergibt bei den Fahrgastzahlen der HAVAG pro Jahr eine Kontrolldichte im unteren einstelligen Prozentbereich. Wenn man das noch weiter reduziert, kann man’s eigentlich auch gleich lassen. Kontrollen sind wichtig, damit die Einnahmen auch reinkommen. Führt man sie professionell durch, erhöht die Anwesenheit der Kontrolleure, obendrein das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste.

  4. PaulusHallenser sagt:
    30. Oktober 2025 um 21:35 Uhr

    „Kürzungen sind auch beim Sicherheitspersonal und bei Fahrkartenkontrollen vorgesehen“

    Und genau deshalb fahre ich lieber mit dem Auto, denn das ist viel sicherer. Einsparungen sollten in erster Linie das zahlreiche Verwaltungspersonal betreffen, das bei der HAVAG in einem äußerst ungesunden Verhältnis zum sonstigen Personal steht.

    „Gerade die Kürzungen beim Sicherheitsdienst sorgen für Kritik, hatte es doch in diesem Jahr bereits zwei gravierende Angriffe auf Fahrpersonal gegeben, ein Fahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus.“

    Da fehlen mir echt die Worte.

    • 10010110 sagt:
      30. Oktober 2025 um 23:03 Uhr

      Einsparungen sollten in erster Linie das zahlreiche Verwaltungspersonal betreffen, das bei der HAVAG in einem äußerst ungesunden Verhältnis zum sonstigen Personal steht.

      Und das weißt du als HAVAG-Nichtnutzer woher?

      Da fehlen mir echt die Worte.

      Wäre schön, wenn das öfter so wäre.

    • Die Wahrheit sagt:
      30. Oktober 2025 um 23:10 Uhr

      Du kennst das Verhältnis zwischen „Verwaltungspersonal“ und „sonstigem Personal“ bei der Havag gar nicht.

    • Ich sagt:
      30. Oktober 2025 um 23:24 Uhr

      Si tacuisses… 😉

    • Martin Bochmann sagt:
      30. Oktober 2025 um 23:39 Uhr

      Tja, hättest Du den Unsinn, den Du hier immer schreibst, damals nicht so lange lautstark in der Straßenbahn verkündet, bis die Leute ungeduldig geworden sind und Dich, äh, körperlich ermahnt haben, hättest Du jetzt nicht so viel Angst, noch einmal mit der Bahn zu fahren.

      Disclaimer: Das ist natürlich frei erfunden, genauso wie z.B. f.d.p-„Erfolgsmeldungen“ oder afd-„Begründungen“.
      Ich hab selbstverständlich nicht die geringste Ahnung, ob er schon jemals mit der Straßenbahn gefahren ist und bezweifle das auch. Aber falls ja, wäre das nun fast ein glaubhaftes Szenario…

    • Also sagt:
      31. Oktober 2025 um 01:23 Uhr

      Trolle nicht.Ich hab noch nie Sicherheitspersonal gesehen. Kenne nur Kontrollöre.

      • Hans sagt:
        31. Oktober 2025 um 20:59 Uhr

        Irgendetwas beißt sich hier, von wegen Klimaneutralität anstreben und so weiter. Ist sowieso nur eine Geschäftsidee, aber schon sehr seltsam dass man jetzt uns so zeigt, wie wir ausgenutzt und verarscht werden.

    • Bertram sagt:
      31. Oktober 2025 um 07:35 Uhr

      Dein Kommentar ist wie immer nutzlos und von Ahnungslosigkeit geprägt.
      Wie viele sind denn in der Verwaltung angestellt? Sag doch mal. Da bin ich gespannt.

      Es wären alle dankbar, wenn dir tatsächlich mal die Worte fehlen würden.

    • Klara sagt:
      31. Oktober 2025 um 14:37 Uhr

      PH, woher haben Sie das Wissen über ein „ungesundes Verhältnis zwischen Verwaltungspersonal und sonstigem Personal“ bei der HAVAG?

  5. Detlef sagt:
    30. Oktober 2025 um 22:08 Uhr

    Und Preise werden auch angezogen nächstes Jahr.
    Klingt ja rosig für Schwarzfahrer. Fühlt man sich gleich wohler,wenn die Sicherheit sinkt und die Straßenbahnen und mistdreckig daher kommen

  6. Och nöööööö... sagt:
    30. Oktober 2025 um 23:36 Uhr

    Wer macht ein Bürgerbegehren dagegen?

  7. tom sagt:
    31. Oktober 2025 um 03:24 Uhr

    Tja Hauptsache die neue Tina hat jetzt eine Klimaanlage. Dafür wird Geld ausgegeben.

  8. maduttchen sagt:
    31. Oktober 2025 um 04:02 Uhr

    Weniger Straßenbahnen und mehr Autos. Ist das der Beitrag zum Klimawandel a la Halle/Saale?

  9. Aha sagt:
    31. Oktober 2025 um 05:03 Uhr

    Fahrt lieber mit den Auto!

    • J sagt:
      31. Oktober 2025 um 09:17 Uhr

      Ich frag mich immer, wie doof manche Autofahrer sein müssen. Ihr steht jetzt schon im Stau. Aber ruft nur alle dazu auf, Auto zu fahren. Macht bestimmt weniger Stau. Aber denken ist halt nicht jedermann Sache …

      • K sagt:
        31. Oktober 2025 um 11:40 Uhr

        @J: Ich frag mich, was manche tagsüber so tun, bei derartigen Kommentaren!?
        Die Verbindungen mit den Öffis sind (in Halle) jetzt schon ziemlich „bescheiden“. Diese noch weiter auszudünnen macht sie garantiert so richtig attraktiv! Ich für meinen Teil kann sie als Transportmittel ins Büro nicht gebrauchen. Würde mir je Arbeitsweg 35 Minuten zusätzliche Fahrzeit einbringen – vorausgesetzt, die Bimmel ist pünktlich. Sahnehäubchen: Umsteigen und hoffen, dass der Anschluss passt…

      • Banker sagt:
        31. Oktober 2025 um 11:44 Uhr

        Hättest du einen ordentlichen Beruf, könntest du dir auch ein KFZ leisten.

  10. Bürger sagt:
    31. Oktober 2025 um 06:21 Uhr

    Die Kosten für die neuen Bahnen müssen sicher wieder ausgeglichen werden. In den neuen Bahnen wird es auch keine Möglichkeit des Fahrkartenkaufs geben. Da werden viele wieder auf Abokarten wechseln. Bringt ja auch was. Preise werden auch steigen

  11. Halle-Leser sagt:
    31. Oktober 2025 um 06:26 Uhr

    Mach den ÖPNV weiter unattraktiv und irgendwann kannst Du den komplett einstellen.
    Mit der Linie 7 gibt es nur eine Linie die den Osten befährt.
    Erzähle mir keiner was von Shuttle. Die stehen irgendwo am Strassenrand und dürfen keinen auf Zuruf mitnehmen.

    Man bedenke: Die HAVAG hat neue Tram gekauft. Wenn die nicht ausgelastet werden, dann werden die Investitionskosten weiter das Ergebnis auffressen und Rücklagen für die Zukunft sind nicht möglich.

    Das verteuern des Deutschkandticket sorgt schon für Kündigungen, weitere ABO’s werden folgen.
    Die Einzelfahrten werden zurück gehen, wenn nix fährt und der MIV wird zunehmen.
    Die Kosten für den Erhalt des Straßennetzes werden weiter steigen und die Polterstrecken werden noch später repariert.

    Dabei ist bekannt, dass der Einsatz von 1 € in den ÖPNV mindestens 3 € wirtschaftlichen Nutzen bringt.
    https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/oeffentlicher-nahverkehr-kosten-leistungen-100.html

  12. Yvonne sagt:
    31. Oktober 2025 um 07:15 Uhr

    Wieso werden die neuen Trams gekauft?
    Gehälter des Aufsichtsrats kürzen. Wer vom der Stadt sitz da drin?
    Vielleicht fahren die Zusammenstreicher selbst mal und nicht nur zu Stoßzeiten.

  13. Prioritäten sagt:
    31. Oktober 2025 um 07:54 Uhr

    Die Stadt Halle will Touristen aus aller Welt begrüßen, es wird ein „Zukunftszentrum“ gebaut, ebenso immer mehr Hotels. Und dann fahren die Touristen in womöglich überfüllten, verschmutzten und verkeimten Bahnen in die Innenstadt. Den Hallensern will man das auch zumuten, davon ganz abgesehen, obwohl sie bisher jedes Jahr eine „Fahrpreisanpassung“ mitmachen mussten. Sicherheitspersonal habe ich bisher auch noch nicht in Bahnen oder Bussen gesehen. Die Benutzer der Verkehrsmittel sollten sich grundsätzlich sicher fühlen können. Vielleicht kann man Linienführungen/ Taktzeiten optimieren. Aber wer längere Zeit an zugigen Haltestellen (vor allem in der kalten Jahreszeit) herumstehen muss, überlegt sich dann vielleicht eine Alternative zum öffentlichen Nahverkehr.

    • Frodo sagt:
      31. Oktober 2025 um 15:32 Uhr

      Dann geh doch einfach erst zur Haltestelle, wenn deine bahn in Sicht ist…

      • Prioritäten sagt:
        31. Oktober 2025 um 17:36 Uhr

        Vielleicht muss man ja auch mal umsteigen und auf die Bahn/ den Bus warten. Bei ausgedünntem Fahrplan werden dann wahrscheinlich auch die Wartezeiten auf den Anschluss länger. Um mal was Positives zu sagen- bis jetzt waren die Busse/Bahnen ganz gut aufeinander abgestimmt. Das sollte auch so bleiben.
        Die Situation der meisten „Fahrgäste“ ist allerdings die, dass sie kaum eine Alternative zu den Öffentlichen haben, Schüler zum Beispiel oder Leute, die früh zur Arbeit fahren und kein Auto besitzen. Da zählt auch jede Minute, die man früher raus muss oder abends später zu Hause ist.

  14. 2.Opa gegen Links sagt:
    31. Oktober 2025 um 07:55 Uhr

    Welche Rolle spielt eigentlich der Bochmann mit seinem Rot hinterlegten Namen?
    Und P. S. An den Paulus……. Du hast kein Auto!

  15. Franz2 sagt:
    31. Oktober 2025 um 08:24 Uhr

    Es war so klar, dass die Leute wieder Äpfel und Birnen miteinander vergleichen. Einsparungen und neue Trams kaufen, wiedersprechen sich nicht automatisch.

  16. oh HAVAG Wunder sagt:
    31. Oktober 2025 um 08:28 Uhr

    Ach. Merken die HAVAG Oberen so langsam selbst, dass sie es übertrieben haben?
    In jedes Dorf ein eigenes Gleisbett verlegen zu wollen, nur weil es Fördermittel gab, verursacht – oh Wunder – dann auch Folgekosten, an denen jetzt gespart wird.
    Die Gleisanlagen der HAVAG sehen so verrottet aus wie in sonst keiner anderen Stadt. Bin gespannt, ob die auch wieder tagelang den Verkehr einstellen, wenn man eine Schneeflocke hochkant auf der Schiene liegt.

  17. Purzelbaum sagt:
    31. Oktober 2025 um 08:52 Uhr

    Also, die Linie 7 nach Büschdorf ist ein wahrer Segen, wenn „oh HAVAG Wunder“ diesen Bereich meinen sollte. Hier sollte allerdings um die Zeit, in der alle Halle-Ost-Oberstufenkinder in die Stadt fahren, eine Zusatzbahn fahren. Ebenso, wenn die Kiddis aus der Schule zurück kommen. Das geht ja schon in der Triftstraße los und am Franckeplatz muss man beten, noch in die Bahn zu kommen. Wenn Einsparungen, dann doch bitte mit SINN…..

  18. KannManSichNichtAusdenken sagt:
    31. Oktober 2025 um 09:37 Uhr

    Den ÖPNV reduzieren… so so
    April April….
    Oder doch nicht? Halle schafft sich ab.
    Wo habt ihr den Schwachsinn abgeguckt? Noch seltener fahren lassen…
    Bei der Reinigung sparen… also von schmutzig zu Katastrophe. Man klebt ja jetzt schon in Bahnen und Bussen an.
    Wenn ihr die Sitze ausbaut, passen noch mehr Leute in die Bahn.
    Wenn ihr weiter das Angebot reduziert, fordern wir mehr Fussbusse und Haltestellen für Fuss- und Radbusse.

  19. G.Neubert sagt:
    31. Oktober 2025 um 10:22 Uhr

    Wurden die Taktzeiten nicht schon mal von 10 auf 15 /20 Minuten geändert, das würde noch als Zukunftstaktung beworben.
    Nun noch mehr Radierung von Linien.
    Nur die Preisgestaltung wird immer nach Oben getrieben, ob der Kunde das bezahlen kann oder überhaupt noch will , scheint niemanden zu interessieren.
    Das Einzige Gute war die Fair Tick Idee , das sollte man loben.

  20. Paulusclown sagt:
    31. Oktober 2025 um 11:18 Uhr

    Arme Havag.
    Alles verteuern,nichts für die Fahrgäste tun.
    Zum Glück habe ich auch ein Auto wie Paulusheini.Wir wohnen ja auch nebeneinander,mit unseren V8 Schlitten.

  21. Gundula sagt:
    31. Oktober 2025 um 11:46 Uhr

    170 Millionen Investition sollten eigentlich rund um die Uhr im Einsatz sein um Geld einzufahren. Oder verstehe ich da etwas nicht? 🤔

  22. Robert sagt:
    31. Oktober 2025 um 11:47 Uhr

    Was macht die HAVAG nur mit ihrem Geld , dass sie mit ihren Einnahmen nicht reicht ?

  23. Die Ölv 11 sagt:
    31. Oktober 2025 um 12:07 Uhr

    Was hier nur gejammert wird.
    In anderen Ländern gibt es gar keine Strassenbahnen und trotzdem flennt keiner und alle kommen von A nach B.
    Fahrt Rad, trampt oder schafft euch Esel an.

  24. Danke für Nichts sagt:
    31. Oktober 2025 um 14:19 Uhr

    Komischerweise wollen die immer nur an Leistungen dem Kunden gegenüber sparen. Wie wäre es mit weniger Jobs in den Büros und mal Gehaltverzicht?

  25. Tommy sagt:
    31. Oktober 2025 um 18:11 Uhr

    An Ölv 11,dein Kommentar hat das selbige Niveau wie das des HFC,s

  26. Erdna sagt:
    31. Oktober 2025 um 18:54 Uhr

    Es sollte für die Allgemeinheit eigentlich kein Problem sein wenn die Strassenbahn fährt oder auch nicht. Ich habe heut 17.30 Uhr auf dem Markt an der Haltestelle Richtung Suedstadt gestanden. Was innerhalb von wenigen Minuten da an privaten Fahrzeugen über den Markt gefahren ist, ist einfach nur genial. Aus Richtung Eselsbrunnen kamen zwei PKW, obwohl dort ein Verbotsschild (Einbahnstrasse) abgebracht ist. Vom unteren Markt kamen zwei weitere PKW die auf dem Gleisdreieck wendeten weil sie merkten das sie irgendwie nicht weiterwusten. Also Strassenbahnverkehr bitte völlig einstellen und jeder darf fahren wie er will. Und noch etwas, die Sicherheitssperren machen sich auf de Leipziger Straße sehr gut, um Fußgänger von Dummheiten abzuhalten.

