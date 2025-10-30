Rotstift auch bei der HAVAG: Ab Mitte Dezember wird aus Kostengründen gekürzt, Linien fallen weg oder werden eingekürzt, weniger Reinigung und Sicherheit

Im vergangenen Jahr hat die Hallesche Verkehrs AG (HAVAG) rund 57 Millionen Fahrgäste befördert, so viele wie seit 2007 nicht mehr. Und damals hatte Halle (Saale) noch mehr Einwohner. Doch ob es so weitergeht, ist fraglich. Denn die HAVAG muss sparen und das macht sich mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember in Kürzungen bemerkbar. 1,3 Millionen Euro sollen so eingespart werden.

“Momentan arbeiten die Stadt Halle (Saale) und die HAVAG an verschiedenen Optionen, wie der öffentliche Nahverkehr im Stadtgebiet von Halle wirtschaftlicher gestaltet werden kann”, sagt Stadtwerke-Sprecherin Iris Rudolph. “Dazu gehört auch eine Effizienzprüfung, inwieweit die lt. Nahverkehrsplan von der Stadt bei der HAVAG bestellten Linienverkehre, mit einem angemessenen Fahrgastaufkommen in Einklang zu bringen sind.”

Konkreter wollen aber die Stadtwerke noch nicht werden. “Über mögliche, für die Zukunft optimaler und nachhaltiger gestaltete Verkehre” wolle man voraussichtlich bis spätestens Anfang Dezember 2025 informieren, also zwei Wochen vor dem Fahrplanwechsel, der am 14.12. erfolgen soll. Derzeit finden noch Feinabstimmungen zu einzelnen Maßnahmen statt.

Nach Informationen von dubisthalle.de betreffen grundlegende Kürzungen den Stadtteil Neustadt. Die Linie 16 soll nur noch von Beesen bis Steintor statt bisher Göttinger Bogen fahren, dadurch kann ein Kurs eingespart werden. Die Linie 2 endet aus Richtung Südstadt kommend künftig bereits an der neuen Zwischenendstelle an der Schwimmhalle. Die Linie 9 endet wie bislang am Göttinger Bogen, während die Linie 10 den Abschnitt zur Soltauer Straße übernimmt.

Gestrichen wird die Buslinie 44, derzeit zwischen Hauptbahnhof und S-Bahnhof Messe unterwegs. Messe und Gewerbegebiet sind aber durch die Buslinien 26 und 43 weiterhin angebunden, allerdings sind hier ebenfalls Taktreduzierungen vorgesehen. Vom Hauptbahnhof aus fährt alternativ die S-Bahn, zudem eine OBS-Linie.

Die Straßenbahnlinie 4 wird Plänen zufolge bereits 18 Uhr eingestellt. Der 10-Minuten-Takt der Linie 7 soll bereits 18 Uhr enden. Mehrere Buslinien sollen auf Rufbusse umgestellt werden.

Zudem sind bei mehreren Linien Anpassungen in den Randzeiten vorgesehen, insbesondere zwischen 4 und 6 Uhr. Bislang fährt zudem der Spätverkehr bei Straßenbahnen bis Mitternacht im 20-Minuten-Takt. Das ist aber mehr, als der Nahverkehrsplan vorschreibt. Hier wäre theoretisch schon ein 30-Minuten-Takt ab 23 Uhr möglich, Sonntag ab 21 Uhr.

Auch Reinigungsintervalle der Fahrzeuge sollen gestreckt werden, das heißt es wird in den Fahrzeugen selten gesäubert. Kürzungen sind auch beim Sicherheitspersonal und bei Fahrkartenkontrollen vorgesehen, ebenso bei der telefonischen Erreichbarkeit des Kundenservice. Gerade die Kürzungen beim Sicherheitsdienst sorgen für Kritik, hatte es doch in diesem Jahr bereits zwei gravierende Angriffe auf Fahrpersonal gegeben, ein Fahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus. Einsparungen werden auch beim Verzicht auf Papierfahrpläne gesehen.