Verband deutscher Verkehrsunternehmen führt 2028 den Jahreskongress in Halle (Saale) durch

Die Stadt Halle (Saale) hat den Zuschlag für den Jahreskongress des Verbandes deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) für das Jahr 2028 erhalten. Die Tagung mit mehr als tausend Gästen werde im Juni 2028 stattfinden, informierte Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt den Stadtrat. Vor einigen Jahren war Vogt selbst Mitarbeiter bei VDV.

Die Stadt rechnet mit einer Wertschöpfung von 200.000 Euro. Mit solchen Kongressen soll Halle daran arbeiten, wieder – so wie früher – “einer der wichtigsten Konferenzstandorte Deutschlands” zu werden, so Vogt.