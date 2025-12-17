Du bist Halle

Vereine und Einrichtungen bekommen weiter Geld: Stadtrat in Halle (Saale) beschließt Haushalt – Kürzungen bei Personal und Sozialleistungen

von · 17. Dezember 2025

9 Antworten

  1. BESORGTER Hallenser sagt:
    17. Dezember 2025 um 22:38 Uhr

    Also wie immer in den vergangenen Jahren viel heiße Luft,Schulden und im Gasthaus wird gemeinsam gefeiert mit unserem Besten !

  2. Immerhin, aber nicht genug sagt:
    17. Dezember 2025 um 22:46 Uhr

    Echten Sparwillen sehe ich da immer noch nicht.
    Immerhin will man jetzt bei diesen völlig ausufernden „Hilfen zur Erziehung“ wenigstens mal hinschauen und nicht alles abnicken. Das ist längst eine Gelddruckmaschine für diverse Beteiligte geworden.
    Wann die Verwaltung endlich mal überflüssiges Personal abbaut, davon hat Geier nichts gesagt, dabei wäre das ein großer Hebel. Genau wie ein echtes Sparkonzept für die HAVAG.
    Lobenswert ist die Ablehnung der Grundsteuererhöhung für die Bürger.

    • Fred sagt:
      18. Dezember 2025 um 00:49 Uhr

      Tja, dann solltest du uns mal sagen, wo Personal überflüssig ist. Wie kommst du überhaupt auf „überflüssig“? Die HAVAG ist übrigens eine eigenständige GmbH, wie sollte die Stadt da was sparen?

    • 10010110 sagt:
      18. Dezember 2025 um 07:14 Uhr

      Was hältst du denn für ein „echtes Sparkonzept“ für die HAVAG? Was willste denn da noch wegsparen? Gerade am ÖPNV darf nicht gespart werden, denn er ist das Rückgrat für die arbeitende Bevölkerung.

  3. Dirk Schraubenzieher sagt:
    17. Dezember 2025 um 23:57 Uhr

    Ende gut, Alles gut. Und an die besorgten Bürger: nur weil ihr euch nicht mit der Materie der Sozialen Arbeit auskennt, müsst ihr nicht immer gleich eure persönliche Unzufriedenheit im Allgemeinen schmutzig kundtun. Könnt gern bei uns mal Praktikum machen, vielleicht lernt ihr dann was über Mensch-Sein.

  4. Knarf's KI Abfrage sagt:
    18. Dezember 2025 um 06:30 Uhr

    Vergleich von negativen Zahlen Die Aussage, dass \(-12\) größer als \(-17\) ist, wird als wahr betrachtet. Auf einem Zahlenstrahl befindet sich die Zahl, die größer ist, immer weiter rechts. Die Zahl \(-12\) liegt auf dem Zahlenstrahl rechts von der Zahl \(-17\). Endgültige Antwort Die Aussage, dass \(-12\) größer als \(-17\) ist, wird als wahr betrachtet. Dies wird durch die Ungleichung \(-12>-17\) ausgedrückt. Schreibweise kam mir trotzdem komisch vor 😉 Frohes Weihnachtsfest🧑‍🎄 und die gute Vorsätze meckert nicht soviel.

  5. Beobachter sagt:
    18. Dezember 2025 um 07:18 Uhr

    Reine Klientel-Politik der Linksgrünen für ihre Vorfeldorganisationen. Sehr schade für die halleschen Wähler und Steuerzahler.

  6. MS sagt:
    18. Dezember 2025 um 07:23 Uhr

    Man streicht jetzt Mittel bei Pflichtaufgaben, die man dann im nächsten Jahr per Nachtragshaushalt wieder nachschießen muss. Warum gibt es nicht endlich mal eine Evaluierung, wo und um wieviel übertragene Aufgaben unterfinanziert sind, und wann wird die Kommune mal Schritte einleiten, diese Summe vom Land zurückzuholen? Wo sind die Proteste der städtischen CDU bei ihren Landtagskollegen und Parteifreunden, um mehr Gelder in den kommunalen Finanzausgleich zu stecken? Und eins vermisse ich immer noch: Wo sind Stellungnahmen des Landesverwaltungsamtes, ob der Haushalt in dieser Form überhaupt genehmigungsfähig ist?

  7. Symphatisant sagt:
    18. Dezember 2025 um 07:27 Uhr

    Ich würde jetzt auch gern gegen die Vereine und hetzen die den schwächsten in unserer Gesellschaft helfen. Aber ich hab anstand und lass es.

