Vorfall in Straßenbahn in Halle-Neustadt: Fahrer bedroht, Bremssand im Fahrzeug verstreut und Scheiben zertrümmert

An der Endhaltestelle der Linie 2 in der Soltauer Straße in Halle-Neustadt kam es am Freitagabend gegen 22 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Auslöser waren drei Männer mit Migrationshintergrund. Diese haben zunächst den Fahrer beleidigt und bedroht, anschließend Bremssand in der Straßenbahn und auf dem Bahnsteig verstreut. Zudem wurden Scheiben der Straßenbahn mit Bierflaschen beschädigt. Eine Person konnte durch den Sicherheitsdienst der HAVAG in der Nähe gestellt werden. Es werde wegen Sachbeschädigung und Bedrohung ermittelt, hieß es von der Polizei.

