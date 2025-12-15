Du bist Halle

Vorfall in Straßenbahn in Halle-Neustadt: Fahrer bedroht, Bremssand im Fahrzeug verstreut und Scheiben zertrümmert

  1. 10010110 sagt:
    15. Dezember 2025 um 21:43 Uhr

    Auslöser waren drei Männer mit Migrationshintergrund.

    Nein! Doch. Ooh!

  2. Strasse sagt:
    15. Dezember 2025 um 21:56 Uhr

    Man kann es nicht mehr hören und sehen…

  3. Nicole sagt:
    15. Dezember 2025 um 22:35 Uhr

    Dauerhaftes Verbot mit Bus und Bahn zu fahren. Wäre nun meine zusätzliche Strafe zu den Kosten für Beseitigung der Schäden und den Einsatz des Sicherheitsdienstes und Polizei.

  4. Arbeiter*innenstandpunkt sagt:
    16. Dezember 2025 um 00:44 Uhr

    Ganz wichtig: Es hatte etwas mit Migration zu tun, nicht mit ALKOHOLeinfluss…denn Alkohol ist NORMAL, aber MIGRATION nicht.
    p.S.: Und Migrations„hintergrund“ ist es auch nur wenn die Menschen nicht weiß sind…

    Anders ausgedrückt: Es sind in slochen Fällen junge MÄNNER, Herkunft sch*** egal

