Vorfall in Straßenbahn in Halle-Neustadt: Fahrer bedroht, Bremssand im Fahrzeug verstreut und Scheiben zertrümmert
An der Endhaltestelle der Linie 2 in der Soltauer Straße in Halle-Neustadt kam es am Freitagabend gegen 22 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Auslöser waren drei Männer mit Migrationshintergrund. Diese haben zunächst den Fahrer beleidigt und bedroht, anschließend Bremssand in der Straßenbahn und auf dem Bahnsteig verstreut. Zudem wurden Scheiben der Straßenbahn mit Bierflaschen beschädigt. Eine Person konnte durch den Sicherheitsdienst der HAVAG in der Nähe gestellt werden. Es werde wegen Sachbeschädigung und Bedrohung ermittelt, hieß es von der Polizei.
Nein! Doch. Ooh!
Man kann es nicht mehr hören und sehen…
Dauerhaftes Verbot mit Bus und Bahn zu fahren. Wäre nun meine zusätzliche Strafe zu den Kosten für Beseitigung der Schäden und den Einsatz des Sicherheitsdienstes und Polizei.
Ganz wichtig: Es hatte etwas mit Migration zu tun, nicht mit ALKOHOLeinfluss…denn Alkohol ist NORMAL, aber MIGRATION nicht.
p.S.: Und Migrations„hintergrund“ ist es auch nur wenn die Menschen nicht weiß sind…
Anders ausgedrückt: Es sind in slochen Fällen junge MÄNNER, Herkunft sch*** egal