Schlagwörter
AfD Ausbildung Bahn Basketball Baustelle Bildung Brand CDU Corona Diebstahl Einbruch Eishockey Fahrrad Feuerwehr Flughafen Fußball Handwerkskammer Haushalt HAVAG HFC Impfung Kita Klima Laternenfest Lions Müll Neustadt Polizei Rechtsextremismus Saale Bulls Schule Silberhöhe Spd Stadtrat Stadtwerke Statistik Straßenbahn Streik SV Halle Terroranschlag Ukraine Unfall Uniklinik Universität Zoo
Aktuelle Polizei-Meldungen
-
Schnapsdieb in der Torstraße zückt Messer, Passant kann ihn überwältigen
16. Dezember 2025
-
-
-
Mülltonnen vor Supermarkt in der Silberhöhe brannten
15. Dezember 2025
-
Unfall zwischen Straßenbahn und PKW an der Kreuzung Burgstraße, Mühlweg
15. Dezember 2025
Werbung
Mehr
Meldungen aus der Politik
Werbung
Suchen
Neueste Kommentare
- Frage bei Mitteldeutschlands Kulturszene protestiert gegen Sparpläne beim MDR zur Streichung des Klassik-Programms und Kulturberichterstattung
- Bürger bei JuLis wollen Landesregierung platzen lassen – Liberale Nachwuchsorgansiation fordert unter anderem Reduzierung von Ministerien und Auflösung des Landesverwaltungsamtes
- Opernbesucher bei Mitteldeutschlands Kulturszene protestiert gegen Sparpläne beim MDR zur Streichung des Klassik-Programms und Kulturberichterstattung
- Das war's bei Situation im Südstadt-Center: Halle soll von Erfahrungen aus Bernau profitieren
- Liberaler bei JuLis wollen Landesregierung platzen lassen – Liberale Nachwuchsorgansiation fordert unter anderem Reduzierung von Ministerien und Auflösung des Landesverwaltungsamtes
- Steff bei JuLis wollen Landesregierung platzen lassen – Liberale Nachwuchsorgansiation fordert unter anderem Reduzierung von Ministerien und Auflösung des Landesverwaltungsamtes
- MS bei OB Vogt: Halle (Saale) bekommt eine neue internationale Grundschule
- ICH bei Bootshäuser am Riveufer erhalten Kündigung: Stadt will mehr Geld haben, weil Straße durch Sanierung aufgewertet wurde
- ICH bei 120 statt 100 Euro: Stadt Halle (Saale) verschickt neue Hundesteuerbescheide ab 9. Januar 2026 – keine Marken mehr
- Kamela Diesel bei Schüsse hallen durch die Südstadt: junger Mann bei Attacke in der Hildesheimer Straße verletzt, Polizei kann 5 Tatverdächtige stellen
- Netti bei OB Vogt: Halle (Saale) bekommt eine neue internationale Grundschule
- kalender bei CDU Sachsen-Anhalt begrüßt Aus vom Verbrennerverbot, Grüne beklagen Verbrennerfetisch, der Wettbewerbsfähigkeit gefährdet
- Arbeiter*innenstandpunkt bei Vorfall in Straßenbahn in Halle-Neustadt: Fahrer bedroht, Bremssand im Fahrzeug verstreut und Scheiben zertrümmert
- auch interessant bei Erhebliche Verspätung: Straßenbahnlinien 9 und 10 werden umgeleitet und lassen Bereich Berliner Brücke aus
- 10010110 bei IG Bau ruft Arbeitgeber in Halle dazu auf, im Winter für ihre 2600 Beschäftigten Kurzarbeitergeld zu nutzen
Es vergeht mittlerweile kein Tag mehr, an dem es nicht in Halle-Neustadt und/ oder der Silberhöhe brennt.