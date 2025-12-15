Du bist Halle

Mülltonnen vor Supermarkt in der Silberhöhe brannten

von · 15. Dezember 2025

Eine Antwort

  1. PaulusHallenser sagt:
    15. Dezember 2025 um 21:19 Uhr

    Es vergeht mittlerweile kein Tag mehr, an dem es nicht in Halle-Neustadt und/ oder der Silberhöhe brennt.

