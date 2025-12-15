Schüsse hallen durch die Südstadt: junger Mann bei Attacke in der Hildesheimer Straße verletzt, Polizei kann 5 Tatverdächtige stellen

Am Sonntagabend kam es gegen 20.30 Uhr in der Hildesheimer Straße in Halle (Saale) zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen insgesamt sechs Personen. Dabei wurde ein 18-jähriger Mann durch Schläge und Tritte verletzt, unter anderem im Bereich des Auges. Er wurde ambulant im Krankenhaus behandelt und konnte dieses kurze Zeit später wieder verlassen.

Nach Angaben der Polizei war der körperlichen Attacke eine Bedrohung mit einer Waffe vorausgegangen. Die Beamten sprechen von einem „pistolenähnlichen Gegenstand“. Zeugen berichteten zudem von Schussabgaben, die jedoch nicht direkt auf den Geschädigten gerichtet gewesen sein sollen. Am Tatort stellten die Einsatzkräfte zwei Patronenhülsen sicher, die offenbar zu einer Schreckschusswaffe gehöen.

Die mutmaßlichen Angreifer flüchteten zunächst mit einem Pkw vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnten sie jedoch wenig später von der Polizei gestellt werden. Bei den fünf Tatverdächtigen handelt es sich um Jugendliche und Heranwachsende im Alter zwischen 17 und 19 Jahren. Bei ihnen wurde zudem eine Softairwaffe sichergestellt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Der genaue Hintergrund der Auseinandersetzung ist derzeit noch unklar.