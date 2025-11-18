„Brücken bauen“: Smart-City-Konferenz am Mittwoch in Halle

Eine Smart-City-Konferenz zum Thema „Brücken bauen für vernetzte Lernorte: TUMO in Halle und Mitteldeutschland“ richtet die Stadt Halle (Saale) nach eigenen Angaben am Mittwoch,19. November 2025, im Mitteldeutschen Multimediazentrum (MMZ), Mansfelder Straße 56, aus. Die Beigeordnete für Bildung und Soziales, Katharina Brederlow, in Vertretung des Oberbürgermeisters, und der Botschafter der Republik Armenien in Deutschland, Viktor Yengibaryan, eröffnen das Treffen mit Grußworten. Ziel dieser vom städtischen Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung ausgerichteten Konferenz ist es, die Rolle eines sogenannten TUMO-Zentrums in Halle (Saale) als außerschulischen Lernort hervorzuheben und zugleich den Austausch sowie die Vernetzung von Bildungsangeboten in Mitteldeutschland zu fördern.

„TUMO Center for Creative Technologies“ ist eine Stiftung, die sich durch den Aufbau von Lernzentren zur Förderung digitaler und kreativer Bildung junger Menschen in Armenien und weltweit einsetzt. Gegründet wurde TUMO von Sam und Sylvia Simonian, einem Unternehmerpaar aus den USA mit armenischen Wurzeln. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung sind zur Konferenz eingeladen.