​„Winterzauber“ auf dem Hallmarkt in Halle: Aufbau beginnt, Eröffnung am 25. November

von · 8. November 2025

  1. 10010110 sagt:
    8. November 2025 um 06:10 Uhr

    Es ist die Zeit des Jahres, in der die Hektik des Alltags langsam dem festlichen Glanz weicht.

    Die schwachsinnigste Aussage gleich am Anfang des Artikels – herzlichen Glückwunsch. 🙄

    Nee, es ist die Zeit des Jahres, in der die Hektik des Alltags ihren Höhepunkt erreicht, eben wegen solcher Veranstaltungen wie der im Artikel vorgestellten.

    Bis zum 6. Januar 2026 lädt das winterliche Treiben dazu ein, innezuhalten und die besondere Atmosphäre zu genießen.

    Ja klar. Ein Rummel ist ja genau zum Innehalten gemacht. Da kann man mal so richtig in sich gehen, sinnieren und das Jahr Revue passieren lassen, während man mit dem „Breakdance“ fährt. 🤦‍♀️

    Neben den obligatorischen Weihnachtsmarkt-Klassikern warten auch einige Spezialitäten auf die Besucher: Gebrannte Mandeln und Naschwerk, Kartoffelpuffer, Crêpes & Kräppelchen, Churros, Langos und Thüringer Rostbratwurst.

    Also wie auf jedem bedeutungslosen Fest im Jahr. 🥱

