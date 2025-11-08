​„Winterzauber“ auf dem Hallmarkt in Halle: Aufbau beginnt, Eröffnung am 25. November

Es ist die Zeit des Jahres, in der die Hektik des Alltags langsam dem festlichen Glanz weicht. Mitten im Herzen von Halle beginnt dieses traditionelle Gefühl seinen Einzug: Am heutigen Freitag starteten die Vorbereitungen für den diesjährigen „Winterzauber“ auf dem Hallmarkt. Ein Großaufgebot an Transportern und LKW lieferte bereits die ersten Bauteile für die beliebten Fahrgeschäfte an – ein unübersehbares Zeichen, dass die Eröffnung am 25. November 2025 immer näher rückt.

​Der Hallmarkt, einer der schönsten Plätze der Stadt, wird einmal mehr zur Kulisse für ein „zauberhaftes Weihnachtsmarkt“-Erlebnis. Unter dem Motto „Winterzauber am Hallmarkt“ erwartet die Besucher eine bunte Mischung, die das Herz in der Vorweihnachtszeit höherschlagen lässt. Bis zum 6. Januar 2026 lädt das winterliche Treiben dazu ein, innezuhalten und die besondere Atmosphäre zu genießen.

Fahrspaß und Gaumenfreuden: Das erwartet die Besucher

​Die Verantwortlichen haben auch in diesem Jahr wieder eine vielseitige Mischung aus Vergnügen und kulinarischen Höhepunkten zusammengestellt. Die Anlieferung der ersten Aufbauten am Freitag deutet bereits auf die imposante Erscheinung des Marktes hin, der Jung und Alt gleichermaßen anlocken soll. Herzstück des Vergnügungsbereichs sind die Fahrgeschäfte. Das traditionelle Kinderkarussell „Winterland“ wird besonders die jüngsten Besucher begeistern. Für alle, die den Nervenkitzel suchen, dreht das klassische Kettenkarussell seine Runden, während das weithin sichtbare Riesenrad einen festlichen Blick über die Dächer der winterlichen Stadt verspricht. Ein besonderer Anziehungspunkt dürfte auch die Große Schaukel sein. Wer seine Treffsicherheit oder ruhige Hand testen möchte, findet im Geschicklichkeitsparcours – Galeria Mikolaja eine passende Herausforderung. Der Winterzauber am Hallmarkt hält sein Versprechen, eine reiche Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten zu bieten. Neben den obligatorischen Weihnachtsmarkt-Klassikern warten auch einige Spezialitäten auf die Besucher: Gebrannte Mandeln und Naschwerk, Kartoffelpuffer, Crêpes & Kräppelchen, Churros, Langos und Thüringer Rostbratwurst. Besonders hervorzuheben ist das Engagement für regionale und hochwertige Produkte, das sich unter anderem in den angebotenen Schafskäsespezialitäten in Bio-Qualität widerspiegelt. Auch in puncto Getränke wird die ganze Bandbreite abgedeckt. Der obligatorische Glühwein darf selbstverständlich nicht fehlen, doch für alle, die es etwas glamouröser mögen, stehen auch Prosecco und Champagner bereit, um auf die Adventszeit anzustoßen. „Der Glühweinpreis bleibt gleich“, verspricht Veranstalter Thorsten Erlen vom “Krug zum grünen Kranze”.

Ohne Schlittschuh auf dem Eis

​Eine Veränderung im Angebot müssen die Besucher in diesem Jahr jedoch hinnehmen: Es wird keine Eislaufbahn auf dem Hallmarkt geben. Erlen bestätigte, dass diese beliebte Attraktion ausfallen wird. Die Gründe dafür seien finanzieller Natur, da nicht ausreichend Sponsoren für das Projekt gewonnen werden konnten. Trotz dieses Ausfalls verspricht der Winterzauber am Hallmarkt eine festliche und stimmungsvolle Atmosphäre. Der Platz wird in seinen vollen, zauberhaften Glanz getaucht, bereit, Besucher jeden Alters mit einer Mischung aus Fahrgeschäften, traditionellem Weihnachtsflair und der bunten Vielfalt an Gaumenfreuden und stimmungsvollen Getränken in die Vorweihnachtszeit zu begleiten. Die Arbeiten laufen nun auf Hochtouren, damit pünktlich am 25. November das Licht angeknipst werden kann.

Wochentag Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag 10:00 – 21:00 Uhr Freitag und Samstag 10:00 – 22:00 Uhr Sonntag 10:00 – 20:00 Uhr

Es ist jedoch zu beachten, dass der Winterzauber an einigen Feiertagen geschlossen bleibt: Am 24., 25. und 31. Dezember 2025 sowie am Neujahrstag, dem 1. Januar 2026, ruht der Betrieb. Am 6. Januar 2026 schließt der Markt seine Pforten bis zum nächsten Winter.