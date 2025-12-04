Welcome Treff in Halle feiert 10. Geburtstag

Der WELCOME-Treff in der Geiststraße feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Seit seiner Eröffnung vor 10 Jahren, am 6. Dezember 2015 ist der Treffpunkt der Freiwilligen-Agentur Halle (Saale) ein fester Bestandteil der Stadt – ein Ort, an dem sich Menschen mit und ohne Flucht- oder Migrationserfahrung begegnen, gemeinsam aktiv sind und das Miteinander gestalten. Was zunächst als kurzfristige Reaktion auf die große Fluchtbewegung 2015 begann, ist heute ein lebendiges Zentrum für Begegnung, Engagement und Teilhabe.

Mehrere hundert Freiwillige und zahlreiche Partner haben den WELCOME-Treff in den vergangenen zehn Jahren begleitet und dabei geholfen, unzählige Unterstützungs-, Informations- und Begegnungsangebote umzusetzen. Besonders Sprach- und Kulturangebote, Formularhilfe, gemeinsames Nähen und Kochen oder Spielabende erfreuen sich großer Beliebtheit.

„Der WELCOME-Treff zeigt, wie Offenheit und Engagement unsere Stadtgesellschaft nachhaltig verändern können. Hier entstehen Begegnungen auf Augenhöhe, Freundschaften und neue Perspektiven – für Zugewanderte ebenso wie Engagierte aus Halle“, sagt Christine Sattler, Geschäftsführerin der Freiwilligen-Agentur Halle (Saale).

„Das zehnjährige Jubiläum ist ein Anlass, Danke zu sagen – all jenen, die mitgedacht, mitgemacht und diesen Ort über so viele Jahre lebendig halten.“, so Christine Sattler.

Für sein Engagement und seine Leistungen wurde der WELCOME-Treff mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Nachbarschaftspreis, dem Engagement-Preis „Der Esel, der auf Rosen geht“ und dem Demokratiepreis des Bündnisses für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt.

Hintergrund:

Der WELCOME-Treff wurde im Herbst 2015 als offener Begegnungsraum für Geflüchtete, Zugewanderte und Hallenserinnen und Hallenser gegründet. Alle Angebote des WELCOME-Treffs sind kostenfrei. Die Arbeit des WELCOME-Treffs wird ermöglicht durch die verlässliche Unterstützung von Land, Stadt und vielen engagierten Partnern sowie Spendeneinnahmen.