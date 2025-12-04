Du bist Halle

Welcome Treff in Halle feiert 10. Geburtstag

von · 4. Dezember 2025

  1. Ex Vopo sagt:
    4. Dezember 2025 um 19:18 Uhr

    Die Stadtgesellschaft hat sich verändert. Das stimmt. Liest man jeden Tag im Polizei Bericht.

  2. Zahlemann sagt:
    4. Dezember 2025 um 19:19 Uhr

    Und wer bezahlt wieder diese hochwichtigen Mitarbeiter und Geschäftsführer?

  3. Steuerzahler sagt:
    4. Dezember 2025 um 21:54 Uhr

    Ein großer Dank gilt vor allem den Steuerzahlern, die dieses Ding, das immer größer aufgebläht wurde, finanzieren! Davon liest man aber mal wieder nichts – die Hand wird gerne aufgehalten, denn ohne Förderung wären da 80 Personen ohne einen Platz am Trog.

  4. 10010110 sagt:
    4. Dezember 2025 um 23:32 Uhr

    Mal sehen, wie lange der Laden sich hält, wenn sämtliche Fördergelder gekürzt werden. Daran erkennt man dann den wahren Wert.

    • Frage sagt:
      5. Dezember 2025 um 08:04 Uhr

      Sie meinen, man sollte Leute, den etwas Gutes und Gemeinnütziges tun, nicht unterstützen, weil es dann ja nicht wirklich gut wäre? Leuchtet mir nicht ein.

      • 10010110 sagt:
        5. Dezember 2025 um 09:39 Uhr

        Ich bin zwiegespalten, was das Thema „freiwillige Gemeinnützigkeit“ angeht. Entweder, ich mache aus altruistischen Motiven was freiwillig, dann erwarte ich aber auch nicht, dass ich dafür Geld kriege. Oder ich will Geld für eine Tätigkeit, dann ist es aber nicht mehr altruistisch. Jedenfalls finde ich die Industrie, die sich um Opfermentalität und das Abgreifen staatlicher Fördermittel gebildet hat, abstoßend.

        • Vollzeitabgreifer sagt:
          5. Dezember 2025 um 15:44 Uhr

          Du hast sicher den ganzen Tag Zeit, aber nicht jeder hat dieses Glück im Leben. Manche müssen ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten und dafür gegen Lohn arbeiten gehen. Auch kann nicht alles in dieser „Industrie“ nachmittags oder am Wochenende „mal eben“ nebenbei erledigt werden und auch nicht von jedem…..

  5. Arnfried Gläser sagt:
    5. Dezember 2025 um 00:09 Uhr

    Der WelcomeTreff der Freiwilligenagentur Halle (Saale) e.V. ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Stadt. Solch einen tollen Ort findet man nicht überall. Es ist so schön, dass es Euch gibt und hoffentlich noch lange geben wird. Wir gratulieren Euch herzlich zu Eurem Geburtstag!
    Alle Kritiker sollten sich diesen Ort mal anschauen, sich mal zeigen lassen, wie gelingende Integration funktioniert. Wir vom Grundbildungszentrum Halle-Saalekreis sind sehr dankbar für Eure tolle Arbeit und freuen uns sehr darüber, dass wir Eure Partner sein dürfen.

