Welcome Treff in Halle feiert 10. Geburtstag
Der WELCOME-Treff in der Geiststraße feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Seit seiner Eröffnung vor 10 Jahren, am 6. Dezember 2015 ist der Treffpunkt der Freiwilligen-Agentur Halle (Saale) ein fester Bestandteil der Stadt – ein Ort, an dem sich Menschen mit und ohne Flucht- oder Migrationserfahrung begegnen, gemeinsam aktiv sind und das Miteinander gestalten. Was zunächst als kurzfristige Reaktion auf die große Fluchtbewegung 2015 begann, ist heute ein lebendiges Zentrum für Begegnung, Engagement und Teilhabe.
Mehrere hundert Freiwillige und zahlreiche Partner haben den WELCOME-Treff in den vergangenen zehn Jahren begleitet und dabei geholfen, unzählige Unterstützungs-, Informations- und Begegnungsangebote umzusetzen. Besonders Sprach- und Kulturangebote, Formularhilfe, gemeinsames Nähen und Kochen oder Spielabende erfreuen sich großer Beliebtheit.
„Der WELCOME-Treff zeigt, wie Offenheit und Engagement unsere Stadtgesellschaft nachhaltig verändern können. Hier entstehen Begegnungen auf Augenhöhe, Freundschaften und neue Perspektiven – für Zugewanderte ebenso wie Engagierte aus Halle“, sagt Christine Sattler, Geschäftsführerin der Freiwilligen-Agentur Halle (Saale).
„Das zehnjährige Jubiläum ist ein Anlass, Danke zu sagen – all jenen, die mitgedacht, mitgemacht und diesen Ort über so viele Jahre lebendig halten.“, so Christine Sattler.
Für sein Engagement und seine Leistungen wurde der WELCOME-Treff mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Nachbarschaftspreis, dem Engagement-Preis „Der Esel, der auf Rosen geht“ und dem Demokratiepreis des Bündnisses für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt.
Hintergrund:
Der WELCOME-Treff wurde im Herbst 2015 als offener Begegnungsraum für Geflüchtete, Zugewanderte und Hallenserinnen und Hallenser gegründet. Alle Angebote des WELCOME-Treffs sind kostenfrei. Die Arbeit des WELCOME-Treffs wird ermöglicht durch die verlässliche Unterstützung von Land, Stadt und vielen engagierten Partnern sowie Spendeneinnahmen.
Die Stadtgesellschaft hat sich verändert. Das stimmt. Liest man jeden Tag im Polizei Bericht.
Wenn du den nicht mehr liest, verändert sich seltsamerweise schlagartig deine Wahrnehmung dazu.
Denk mal drüber nach.
Das „Stadtbild“ ändert sich dadurch aber nicht.
Das ist etwa so klug wie: „Wenn man aufhört zu testen, ist die Pandemie vorbei.“
Die Polizei und Justiz „testet“ (und „behandelt“) ja weiter. Es geht um die hysterischen Deppen, die das Leben nur aus dem Internet kennen. Lies doch nur die Kommentare zu den Polizeimeldungen und den Pressemitteilungen des Landgerichts. Das ist ein winziger Ausschnitt des täglichen Geschehens. Trotzdem wird JEDEN Tag in den Kommentaren der Weltuntergang heraufbeschworen, trotz insgesamt stetig sinkender(!) Kriminalität…
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/153880/umfrage/faelle-von-gewaltkriminalitaet/
Krass, wie stetig das sinkt.
Genau, es gibt nur eine Art von Kriminalität und die war 2017 höher als 2024. Die Welt ist also schon vor 8 Jahren untergegangen, es hat nur niemand bemerkt.
Und wer bezahlt wieder diese hochwichtigen Mitarbeiter und Geschäftsführer?
Ein großer Dank gilt vor allem den Steuerzahlern, die dieses Ding, das immer größer aufgebläht wurde, finanzieren! Davon liest man aber mal wieder nichts – die Hand wird gerne aufgehalten, denn ohne Förderung wären da 80 Personen ohne einen Platz am Trog.
Mal sehen, wie lange der Laden sich hält, wenn sämtliche Fördergelder gekürzt werden. Daran erkennt man dann den wahren Wert.
Sie meinen, man sollte Leute, den etwas Gutes und Gemeinnütziges tun, nicht unterstützen, weil es dann ja nicht wirklich gut wäre? Leuchtet mir nicht ein.
Ich bin zwiegespalten, was das Thema „freiwillige Gemeinnützigkeit“ angeht. Entweder, ich mache aus altruistischen Motiven was freiwillig, dann erwarte ich aber auch nicht, dass ich dafür Geld kriege. Oder ich will Geld für eine Tätigkeit, dann ist es aber nicht mehr altruistisch. Jedenfalls finde ich die Industrie, die sich um Opfermentalität und das Abgreifen staatlicher Fördermittel gebildet hat, abstoßend.
Du hast sicher den ganzen Tag Zeit, aber nicht jeder hat dieses Glück im Leben. Manche müssen ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten und dafür gegen Lohn arbeiten gehen. Auch kann nicht alles in dieser „Industrie“ nachmittags oder am Wochenende „mal eben“ nebenbei erledigt werden und auch nicht von jedem…..
Der WelcomeTreff der Freiwilligenagentur Halle (Saale) e.V. ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Stadt. Solch einen tollen Ort findet man nicht überall. Es ist so schön, dass es Euch gibt und hoffentlich noch lange geben wird. Wir gratulieren Euch herzlich zu Eurem Geburtstag!
Alle Kritiker sollten sich diesen Ort mal anschauen, sich mal zeigen lassen, wie gelingende Integration funktioniert. Wir vom Grundbildungszentrum Halle-Saalekreis sind sehr dankbar für Eure tolle Arbeit und freuen uns sehr darüber, dass wir Eure Partner sein dürfen.
Wer sich nicht integrieren will, der geht auch nicht in eines der vielen Welcome-Treffs und/oder Partnerinstitutione.