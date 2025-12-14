Du bist Halle

Satte Rabatte bei „Shoes and the City“ wegen Umzug: Nach 21 Jahren raus aus dem Rolltreppencenter

von · 14. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

2 Antworten

  1. 10010110 sagt:
    14. Dezember 2025 um 10:28 Uhr

    Ich find’s gut. 🙂 Nur schade, dass es trotzdem nich weniger Leerstand gibt, sondern dieser nur verschoben wird.

    Antworten
  2. Tinny sagt:
    14. Dezember 2025 um 21:18 Uhr

    Alles Gute am neuen Standort!
    Shoes and the City ist ein sehr schöner Laden.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert