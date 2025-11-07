Du bist Halle

Einhub des 35-Megawatt-Elektrodenkessels: Einzigartiges Power-to-Heat-Projekt am Chemiestandort Leuna erreicht entscheidenden Meilenstein

von · 7. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert