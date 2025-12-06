Du bist Halle

Polizei stellt liegengebliebenes Auto auf der A14 bei Löbejün fest: Insassen unter Drogen behaupten, Freund sei gefahren

von · 6. Dezember 2025

2 Antworten

  1. Karl sagt:
    6. Dezember 2025 um 13:45 Uhr

    “ ein namentlich nicht bekannter Freund“…die übliche Ausrede die aber gut funktioniert

  2. 10010110 sagt:
    6. Dezember 2025 um 17:02 Uhr

    Klar, wer kennt sie nicht, die Freunde, die man nicht kennt? 😆

