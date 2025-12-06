Polizei stellt liegengebliebenes Auto auf der A14 bei Löbejün fest: Insassen unter Drogen behaupten, Freund sei gefahren

Am Samstag, gegen 01.00 Uhr, meldeten Zeugen einen liegengebliebenen Pkw auf der A14 bei Löbejün in Fahrtrichtung Halle (Saale). Beim Eintreffen stellten die Polizeibeamten einen Wittenberger Pkw Fiat Punto am rechten Fahrbahnrand fest. Im Fahrzeug befanden sich zwei männliche Personen (37 und 39 Jahre), die angaben, das Fahrzeug ist liegengeblieben, die Batterie sei defekt.

Auf Nachfrage erklärten beide, der Pkw sei zuvor von einem ihnen nicht namentlich bekannten Freund geführt worden, der das Fahrzeug zu Fuß verlassen habe, um Hilfe zu holen. Hinweise auf eine weitere Person konnten im Fahrzeug jedoch nicht festgestellt werden.

Bei beiden Männern wurde ein freiwilliger Drogenschnelltest durchgeführt, der jeweils positiv reagierte. Die Sitzpositionen von Fahrer- und Beifahrersitz ließen erkennen, dass keine weitere Person auf der Rücksitzbank gesessen haben konnte.

Der Pkw wurde durch eine Fachfirma zur Eigentumssicherung abgeschleppt. Im Anschluss wurden beide Männer zur beweissicheren Blutprobenentnahme ins Zentrale Polizeigewahrsam gebracht, die ohne Vorkommnisse durchgeführt wurde. Danach wurden sie entlassen. Gegen sie ermittelt nun die Kriminalpolizei.