Mutter unter Drogeneinfluss soll Fürsorgepflicht für ihre Kinder vernachlässigt haben: Jugendamt im Saalekreis nimmt Mädchen in Obhut

Am Freitagnachmittag wurde der Polizei über eine Hinweisgeberin mitgeteilt, dass eine Mutter zweier minderjähriger Töchter offenbar ihre Fürsorgepflicht nicht ausreichend wahrnimmt und zusätzlich Betäubungsmittel konsumiert. Der Bereitschaftsdienst des Jugendamts wurde sodann informiert und begab sich vor Ort. Nach den Gesprächen mit der Mutter in der Wohnung ihres Partners stellte der Mitarbeiter des Jugendamts Anzeichen der Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht fest.

Aufgrund vorliegender Umstände der Mutter ordnete das Jugendamt die zwangsweise Inobhutnahme der Kinder an. Diese wurden anschließend in geeignete Unterkünfte gebracht. Der Vorfall ereignete sich in einer Stadt im Landkreis Saalekreis. Aus Gründen des Opferschutzes werden Details stark anonymisiert. Gegen die Mutter wird wegen Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht ermittelt. Weitere Details dazu werden nicht bekanntgegeben.