Ab sofort gibt es in der Stadtbibliothek Halle einmal im Monat einen Comic-Workshop

Einen monatlich stattfindenden Comic-Workshop für Kinder und Jugendliche bietet ab sofort die Stadtbibliothek Halle an. Der Auftakt findet am Freitag, 14. November 2025, 16 bis 17.30 Uhr, in der Zentralbibliothek, Salzgrafenstraße 2, statt. Unter der Leitung von Sandra Lorenz lernen die Teilnehmer laut Stadtverwaltung beim Treffen in der Kinder- und Jugendbibliothek, eigene Figuren zu entwerfen und gezeichnete Geschichten zu entwickeln. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt – auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder und Jugendlichen wird individuell eingegangen. So können auch unterschiedliche Techniken und Stile ausprobiert und verfeinert werden.

Das Angebot findet einmal im Monat, jeweils freitags von 16 bis 17.30 Uhr, statt. Die nächsten Termine sind der 14. November und der 12. Dezember 2025. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung erforderlich.