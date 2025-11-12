Gewerbetreibende aus Trotha können sich zum ersten Anliegertreffen mit der Stadtverwaltung anmelden

Die Stadt Halle (Saale) lädt am Donnerstag, 20. November 2025, 16 bis 18 Uhr, zu einem ersten Anliegertreffen im Gewerbegebiet Halle-Trotha ein. Die vom Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung organisierte Veranstaltung bietet laut Stadtverwaltung eine Plattform für Austausch, Vernetzung sowie Diskussion aktueller Themen rund um den Standort.

Alle etwa 100 Gewerbetreibenden aus dem Gebiet sind eingeladen, vor Ort mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung sowie weiteren Akteurinnen und Akteuren ins Gespräch zu kommen. Die Stadt bittet um eine Anmeldung bis zum 18. November, per E-Mail an: wirtschaft@halle.de.