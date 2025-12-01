An seltenem Nierenkrebs erkrankt: Spendensammlung für die kleine Juna und ihre Familie

Eigentlich sollte die kleine Juna aus dem Saalekreis unbeschwert spielen, lachen und die Welt entdecken. Doch am 21. Oktober 2025 änderte sich für das Mädchen und ihre Eltern plötzlich alles: im Alter von nur zweieinhalb Jahren wurde bei Juna ein Tumor diagnostiziert – ein Nephroblastom, eine seltene Form von Nierenkrebs im Kindesalter.

Was folgte, war eine Zeit voller Sorgen, Untersuchungen und schwerer Entscheidungen. Viele der medizinischen Eingriffe konnten nur unter Narkose erfolgen. Am 6. November 2025 begann schließlich die Chemotherapie, die Juna stark zusetzt. Nun steht am 3. Dezember 2025 eine mehrstündige Operation an, bei der der Tumor entfernt werden soll – ein Eingriff, der für die Familie ebenso belastend wie hoffnungsvoll ist.

Die vergangenen Wochen und die bevorstehenden Monate stellen Junas Eltern vor enorme emotionale, organisatorische und finanzielle Herausforderungen. Zwischen Krankenhausaufenthalten, Arztgesprächen und der Sorge um ihre Tochter bleibt kaum Raum zum Durchatmen.

Um der Familie zumindest etwas Entlastung zu verschaffen, wurde nun eine Spendensammlung ins Leben gerufen. Die gesammelten Mittel sollen helfen, kleine Auszeiten zu ermöglichen – Momente, in denen die Eltern Kraft schöpfen und wertvolle Zeit mit ihrer Tochter verbringen können. Auch eine schöne, warme und sorgenfreiere Weihnachtszeit möchte man der gesamten Familie ermöglichen, gerade in dieser schweren Lebensphase.

Jede Spende, ob groß oder klein, macht einen Unterschied. Sie schenkt Hoffnung, erleichtert den Alltag und ermöglicht Lichtblicke in einer Zeit, die von Angst und Unsicherheit geprägt ist. Die Initiatorinnen und Initiatoren der Spendensammlung wenden sich daher mit einem herzlichen Appell an alle Menschen im Saalekreis und darüber hinaus: „Bitte unterstützt Juna und ihre Familie auf diesem schweren Weg. Jede Hilfe zählt.“

Von Herzen danken wir allen, die Juna und ihre Liebsten in dieser herausfordernden Zeit begleiten und ihnen Mut schenken. Jede Unterstützung ist ein Zeichen der Solidarität – und ein Stück Hoffnung für ein kleines Mädchen, das tapfer kämpft.

Zur Spendensammlung https://gofund.me/3b63a1e69