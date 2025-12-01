Stadt löst “Grenz-Streitigkeiten” beim Weihnachtsmarkt: trennender Bauzaun wieder entfernt

Einen kleinen Streit um den zugewiesenen Platz gab es in diesem jahr beim Weihnachtsmarkt in Halle (Saale). FDP-Stadtrat Andreas Silbersack sprach von “Grenzstreitigkeiten” zwischen einem Stand der Winzervereinigung und einem Imbissstand von Barner. Ein Bauzaun trennte das Areal. Dadurch konnte man den jeweils anderen Stand nicht erreichen.

Man habe deshalb in der Angelegenheit vermittelt, sagt Stadtsprecher Drago Bock. Zudem werden außerdem geringfügige Anpassungen vor Ort vorgenommen. Grund war übrigens ein Kommunikationsproblem. Die beiden Beteiligten haben sich nicht an die Stadt als Veranstalter gewandt. Denn dann wäre es erst gar nicht zu diesem Problem gekommen. Aber es konnte nun frühzeitig gelöst werden.