Endspurt in der Neuen Residenz: Wichtel-Ausstellung noch bis Sonntag geöffnet – bereits über 60.000 Besucher

In der Neuen Residenz geht die Wichtel-Ausstellung in die letzte Phase. Noch bis Sonntag, 19:00 Uhr, ist die Ausstellung geöffnet und lädt kleine wie große Gäste herzlich zum Besuch ein.

Bereits mehr als 60.000 Besucherinnen und Besucher haben die Wichtel in den vergangenen Wochen begleitet. Wir freuen uns sehr über das große Interesse – und wünschen uns, dass auch in den letzten Tagen noch viele Menschen die Gelegenheit nutzen, vorbeizuschauen.

Gestaltet wurde die Ausstellung im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit. Die Maßnahme wurde durch das Jobcenter Halle (Saale) gefördert.