Du bist Halle

Bakteriopolis – Mikroben ganz groß: TU Dresden verwandelt Überseecontainer in begehbare Bakterienstadt auf dem Markt in Halle (Saale)

von · 31. Oktober 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Eine Antwort

  1. uta sagt:
    31. Oktober 2025 um 09:01 Uhr

    Sensationell,
    für Halle mehr als eine Sensation!

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert