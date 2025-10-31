Du bist Halle

„Völkermord in Gaza“: Wie eine Lesung die Universität Halle in Erklärungsnot bringt – Rektorin spricht von Fehler und kündigt Aufarbeitung an

von · 31. Oktober 2025

36 Antworten

  1. 10010110 sagt:
    31. Oktober 2025 um 06:19 Uhr

    Nun drängt die Partei auf klare Konsequenzen: Die Universität müsse untersuchen, wie es zu den Verstößen kommen konnte und wie künftig derartige Vorfälle verhindert werden können.

    Diese marginalen Speichellecker sollen sich mal nicht so aufspielen. 🙄

    ‚Gerade in Halle, einer Stadt, die 2019 Ziel eines antisemitischen Terroranschlags wurde, trägt die Universität eine besondere Verantwortung‘, sagte Niklas David Gießler, Vorstand des Jungen Forums.

    Nö, wieso sollte die Verantwortung hier besonderer sein als irgendwo anders? So eine dämliche Totschlagargumentation mal wieder.

    Es melden sich selbstverständlich mal wieder nur solche Organisationen, die selbst politisch einseitig agitieren. Ich will nicht relativieren, dass fragwürdige Aussagen bei der Veranstaltung getätigt wurden, aber man kann ja wohl mal ein bisschen den Ball flach halten und muss keinen Elefanten aus einer Mücke machen. So wichtig und weltbewegend war die Veranstaltung nun auch wieder nicht. Die nehmen sich alle durch die Bank weg selbst viel zu wichtig.

    • Liberaler sagt:
      31. Oktober 2025 um 10:31 Uhr

      „So wichtig und weltbewegend war die Veranstaltung nun auch wieder nicht.“

      Die Veranstaltung war nicht nur „nicht wichtig“, sondern überflüssig wie ein Kropf.

      Deutschland hat im Nahen Osten ohnehin nichts zu melden, daher sollte man sich mit Meinungsäußerungen zu diesem Konflikt vornehm zurückhalten. Aber einige Leute können das nicht.

      Es ist offensichtlich, dass bei der MLU die Mäuse auf dem Tisch tanzen – das wäre mir noch egal.

      Aber dass dieser ganze Apparat – und auch diese Veranstaltung – mit 180 Mio. € des Steuerzahlers finanziert wird, ist der eigentliche Skandal.

      Daher gehört die MLU im eigenen Interesse verschlankt und zukunftssicher aufgestellt.

      Die theologischen und philosophischen Fakultäten tragen ohnehin nicht zur Wertschöpfung bei und sind daher aus der öffentlichen Förderung herauszunehmen und privat zu finanzieren.

      • Calma Mater sagt:
        31. Oktober 2025 um 11:34 Uhr

        „einige Leute können das nicht“

        Konstantin Pott zum Beispiel. Was bzw. an welcher Fakultät hat der eigentlich studiert?

      • ! sagt:
        31. Oktober 2025 um 20:56 Uhr

        Wenn wir nur noch auf die Wertschöpfung schauen können wir eigentlich die gesamte Uni abschaffen und uns alle mit Landwirtschaft und anderen Handarbeitsthemen beschäftigen. Was schöpfen Sie denn so?

  2. Beobachter sagt:
    31. Oktober 2025 um 06:20 Uhr

    Was ist denn an der Aussage “ Völkermord in Gaza“ falsch? Gab es keine zehntausende von unschuldigen Toten? War es verhältnismäßig? Wurden die Menschen mit Geschenken vertrieben oder mit Gewalt?! Und scharfe Kritik aus der Zivilgesellschaft kommt auch nur von einer kleinen Minderheit ( siehe hier das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft ) die sich im sicheren Deutschland als Opfer darstellen. Der große Teil der Zivilgesellschaft hat hier nämlich einen anderen , neutralen Blick auf die Situation. Und dieser sieht Israel nicht als den Nachbarn der nur die Hamas auslöschen möchte…

  3. Ü30 sagt:
    31. Oktober 2025 um 07:13 Uhr

    Israel begeht unstrittig Völkermord und dafür gibt es absolut KEINE Rechtfertigung.

  4. Mephisto sagt:
    31. Oktober 2025 um 07:31 Uhr

    Die Veranstaltung, die stattgefunden hat, war eine andere als die, die beantragt und genehmigt worden war“, das war doch zu erwarten

  5. HALLEnser sagt:
    31. Oktober 2025 um 08:10 Uhr

    Was zu erwarten war, ist passiert. Die alte Frau hat ihre Propaganda-Show durchgezogen. Schlimmer noch, dass die MLU das geduldet und keinen Abbruch der Veranstaltung veranlasst hat.

  6. Artur Becker sagt:
    31. Oktober 2025 um 09:52 Uhr

    „… aber auch immer wieder wegen israelkritischer Positionen in der Kritik steht.“
    Und? Das liegt in der Natur der Meinungsvielfalt. Nur zu gern wird Israelkritik als Antisemitismus oder Antizionismus abgestempelt. Die rechte Schublade steht weit offen.
    Ich stand einst wegen system- und sowjetkritischer Äußerungen in der Kritik und bin deswegen von der Schule geflogen.
    Das müssen beide Seiten aushalten können.

    • Volker Weck sagt:
      31. Oktober 2025 um 11:29 Uhr

      Die bequeme Lösung lautet hier: Auch die Nachfrage, was an Israelkritik antisemitisch ist, wird einfach Antisemitismus genannt und muss, ja darf deshalb nicht diskutiert und beantwortet werden.

      Das nennt man -hier tatsächlich mal zutreffend- eine rhetorische Keule, ein Totschlagargument (bzw. „Argument“). Ein weltweit zu beobachtendes Phänomen, jedenfalls in der „westlichen“ Welt.

      Leider wird legitime Kritik zu schnell und zu oft von echtem Antisemitismus flankiert. Aber die Differenzierung benötigt nur etwas Mühe. Dass die FDP diese kleine Mühe nicht auf sich nimmt, mag am intellektuellen Unvermögen liegen oder an Direktiven, wie es bei der DIG definititv der Fall ist. Die MLU steht dabei ungeschützt da und muss Schadensbegrenzung betreiben und irgendwie beide Seiten möglichst nicht gegen sich aufbringen. Vielleicht gelingt es so.

  7. Hans-Karl sagt:
    31. Oktober 2025 um 11:07 Uhr

    – Auflagen für eine wissenschaftliche Veranstaltung
    Und dann immer von Wissenschaftfreiheit schwatzen!

    – Räume müssten vor ideologioscher Vereinnahmung geschützt werden
    Ich habe den Eindruck, hier soll gerade eine ideologische Vereinnahmung durchgesetzt werden.

    Man muß einfach akzeptieren, dass es verschiedene Meinungen zum Thema gibt. Und die müssen auch diskutiert werden dürfen. Einige Staaten auf der Welt stufen das Vorgehen Israels als Völlkermord ein. Das Thema ist also nicht soweit hergeholt. Und wenn schon der Verdacht im Raume steht, täte unsere Regierung gut daran, entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Sonst ist man schnell wegen Beihilfe mit im Boot.

    • Volksfern sagt:
      31. Oktober 2025 um 12:37 Uhr

      „Das Thema ist also nicht soweit hergeholt.“

      Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen hat den über 2 Jahre bearbeiteten Bericht der eigens gestellten ‚Faktfindungsmission der Vereinten Nationen zum Israel-Palästina-Konflikt‘ veröffentlicht und der betitelt Israels Vorgehen ganz klar als Genozid:
      https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session60/advance-version/a-hrc-60-crp-3.pdf

      Das sind nicht irgendwelche Politiker mit Machtanspruch, die Floskel auf Floskel am Stammtisch der Gesellschaft festnageln, und sich von Staatsaffirmativen Experten beraten lassen. ÜBER JAHRE haben diverse Genozidexperten mit diversen religös- und ethnischen Hintergründen sich mit diesem Konflikt beschäftigt. Die Konklusion beinhaltet auch nicht nur die Einschätzung zu diesem Konflikt in Gaza selber, sondern zieht in Betracht, die Haltung und Handlung Israels bezüglich der Palästinenser in anderen Besetzten Gebieten. Das sind keine Geheimnisse oder verschiedene Meinungen mehr, hier gehts um Knallharte Fakten.

      • Hans-Karl sagt:
        31. Oktober 2025 um 16:12 Uhr

        Naja, im Prinzip unterstützt du ja meine Meinung. Mir fehlt eigentlich noch die Antwort auf die Frage, welche Instanz denn nun eigentlich berechtigt ist, Israels Vorgehen als Völkermord zu bezeichnen, so dass das auch die Regierung unseres Landes akzeptieren muß und es da keine Ausreden und Behinderungen solcher Veranstaltungen mehr geben kann. Der IStGH? Der UNO-Sicherheitsrat?

  8. Realist sagt:
    31. Oktober 2025 um 11:30 Uhr

    Rausschmeißen.

  9. Robert sagt:
    31. Oktober 2025 um 11:36 Uhr

    Wer von der Landespolitik Haue bekommt ,der muss Fehler einräumen .
    Schön wäre es ja ,wenn die Landespolitik und vor allem die Bundespolitik ihre Fehler einräumen würde .

  10. Franz2 sagt:
    31. Oktober 2025 um 11:51 Uhr

    Es ist echt erschreckend mit welcher Routine und Arroganz der 7. Oktober 2023 relativiert wird – so als seien Menschen in Israel weniger wert. Für mich macht das keinen Unterschied mehr zu den Holocaustleugnungen und Relativierungen des 2. Weltkrieges der AfD und mittlerweile können sich israelische Bürger nichtmal mehr in den sog. „zivilisierten“ Staaten sicher fühlen. Das ist echt ein Armutszeugnis.

    • Volker Weck sagt:
      31. Oktober 2025 um 13:22 Uhr

      Genau. Schönes Beispiel. Wenn man 1000 tote Israelis und 70.000 tote Palästinenser ins Verhältnis setzt („relativiert“), ist das schon antisemitisch. Das darf man nicht. Ende der Diskussion. Darüber wird nicht weiter geredet. Bilder ansehen ist erst recht verboten.

      Paradoxerweise ist es tatsächlich auch eine sehr ähnliche Leugnung von Tatsachen…

    • Mensch sagt:
      31. Oktober 2025 um 13:28 Uhr

      @Franz2 ,genau so sieht es aus 👍🇮🇱

    • Fred3 sagt:
      31. Oktober 2025 um 16:00 Uhr

      Niemand will und wird den 7. Oktober relativieren. ABER. Die Verhältnismäßigkeit von Israel ist nun einmal nicht zu rechtfertigen. Punkt!

    • Wario sagt:
      31. Oktober 2025 um 21:50 Uhr

      @Franz2, wie verhält es sich mit dem Unrechtsregime in der ehemaligen DDR? Den Mauertoten , oder denen ,die in den Grenzanlagen zum Teil elendig ihr Leben verloren? Verharmlost und relativiert von einer Partei, die noch immer im BT sitzt und mit Steuergeldern Vereine und „Aktivisten „ unterstützt? Einer „Antifa“ die Terroristen unterstützt?

  11. Teilnehmer sagt:
    31. Oktober 2025 um 13:32 Uhr

    Die meisten die hier schreiben, kommentieren oder Urteile abgeben, waren nicht anwesend. Sie wissen nicht einmal, dass Frau Prof. Baumgarten wegen Erkrankung per Video zugeschaltet war, die Technik Probleme machte, so dass Fragen aus dem Hörsaal nach ihrem Vortrag, per Handy übermittelt werden mussten. Die Auflagen, die in der Presse zitiert wurden, wurden meiner Meinung nach eingehalten:
    • „keine Zusammenarbeit mit den ‚Students for Palestine‘“: Der Leiter der Gruppe (glaube ich) hat sein Handy zur Verfügung gestellt, damit die Fragen wegen der Technikprobleme übermittelt werden konnten. Sonst hätte es gar keine Diskussion geben können wegen der Technikprobleme.
    • „Das Existenzrecht Israels wird an keiner Stelle infrage gestellt“: Ist nicht passiert.
    • „Keine antisemitischen Äußerungen“ ist nicht passiert.
    • „Eine wissenschaftliche Einordnung des Gaza-Krieges und der Lage im Israel-Palästina-Konflikt“: Das hat Frau Baumgarten gemacht, aber darauf hingewiesen, dass das mehr Zeit in Anspruch nehmen würde und es in ihrem Buch steht. Dass ihre Meinung vielleicht eine andere ist als die der Rektorin oder anderer, ist wohl zulässig.
    Das Frau Baumgarten anstelle der Lesung sehr lange aus dem gerade erschienenen Urteil des Gaza Tribunals zitiert hat, war ihre Entscheidung. Sicher, weil ihre Position damit untermauert wurde. Das entsprach nicht der Ankündigung und man kann das als Besucher bedauern. Aber man konnte dann ja auch ihre Bücher kaufen.
    Ich bin selbst nicht mit allen Schlussfolgerungen von Frau Baumgarten dacore. Aber man muss auch sehen, dass sie da unten lange Jahre lebt und sie mehr vom Leid betroffen ist, als wir hier, die alle im Trockenen sitzen. Wenigstens dass sollte man ihr zugutehalten.

  12. Hass und Hetze mit unserer Uni sagt:
    31. Oktober 2025 um 15:12 Uhr

    Hass, Hetze und Terrorverherrlichung auf Steuerzahlerkosten mit unserer „Uni“.
    Was dort mittlerweile ideologisch abgeht spottet jeder Beschreibung.

  13. mausig sagt:
    31. Oktober 2025 um 15:32 Uhr

    Es fühlt sich mittlerweile so an, als reiche schon der kleinste Widerspruch gegen militärische Normalität, damit der Staat mit Repression antwortet – nicht mehr auf der Straße, sondern direkt im eigenen, völlig überteuerten Wohnraum. Kritik an Militarisierung oder Überwachung wird nicht als demokratische Beteiligung gelesen, sondern als potenzielle Bedrohung – während dieselben Institutionen sich mit Diversity-Kampagnen schmücken und so tun, als seien sie Teil des Fortschritts.

    Wenn in Schulen rassistische Strukturen weiterleben, aber das offizielle Leitbild „weltoffen und tolerant“ heißt, zeigt sich, wie tief performative Wokeness im System verankert ist: Es reicht, über Inklusion zu reden, um keine echte Transformation mehr wagen zu müssen. Und während Merz die „Brandmauer“ beschwört, verschiebt sich die politische Realität längst nach rechts – begleitet von einem algorithmischen Mob, der autoritäre Narrative verstärkt, als wäre es Common Sense.

    Ich merke, wie mich das alles zermürbt. Ich bin müde davon, in einem Land zu leben, das progressive Begriffe recycelt, um Unterdrückung zu modernisieren. Ich, eine queere, neurodivergente, verletzliche Person in einem überforderten System, kann nichts anderes tun, als zu beobachten, wie die Gewalt immer smarter, digitaler, legaler wird. Meine Worte landen nicht bei denen, die Macht haben – nur bei denen, die Überwachung betreiben.

    • Hausmeister sagt:
      31. Oktober 2025 um 15:44 Uhr

      Du hast aber hier alle Möglichkeiten, deine Krankheiten behandeln zu lassen und obendrein noch die Möglichkeit, auszuwandern. Geh nach Österreich, der Schweiz, nachSkandinavien oder Australien. Wenn du gut qualifiziert bist, stehen dir alle Möglichkeiten offfen.

  14. Major Haddad sagt:
    31. Oktober 2025 um 15:55 Uhr

    Israel hat sich verteidigt. Punkt!
    Euer Geschwafel nervt mich.
    Jetzt ist Ruhe !

  15. Halu sagt:
    31. Oktober 2025 um 20:11 Uhr

    Es ist einfach Bemerkenswert, wenn Veranstaltungen ,wie diese Reglement werden sollen.
    Zugleich jedoch kein Wunder in der heutigen Zeit in Deutschland.
    Kennen wir auch aus der ehem. DDR
    Heißt, Israels Völkermord mit deutschen Waffen war okay.
    Wie regelhaft !

