„Völkermord in Gaza“: Wie eine Lesung die Universität Halle in Erklärungsnot bringt – Rektorin spricht von Fehler und kündigt Aufarbeitung an

Eine Lesung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) sorgt derzeit für heftige Diskussionen in Wissenschaft und Stadtgesellschaft. Unter dem Titel „Völkermord in Gaza“ fand am 27. Oktober 2025 eine Veranstaltung mit der Politikwissenschaftlerin Helga Baumgarten statt – genehmigt von der Universität, aber offenbar unter Bedingungen, die später nicht eingehalten wurden. Inzwischen spricht die Universitätsleitung von einem „Fehler“. Auch aus der Landespolitik und der Zivilgesellschaft kommt scharfe Kritik.

Unter Auflagen genehmigt – und doch entglitten

Ursprünglich sollte es sich um eine wissenschaftliche Lesung mit anschließender Diskussion handeln. Veranstaltet wurde sie von Dr. Claudia Wittig, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität und Mitglied im Kreisvorstand des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Eingeladen war Baumgarten, die als Nahostexpertin gilt, aber auch immer wieder wegen israelkritischer Positionen in der Kritik steht.

Rektorin Claudia Becker erklärte, die Veranstaltung habe nur unter klaren Auflagen stattfinden dürfen. Dazu zählten unter anderem, dass es keine Zusammenarbeit mit der Gruppe „Students for Palestine“ geben dürfe, dass das Existenzrecht Israels nicht infrage gestellt werde und keine antisemitischen Äußerungen fallen. Außerdem habe eine wissenschaftliche Einordnung des Konflikts erfolgen sollen.

Doch genau diese Vorgaben, so Becker, seien missachtet worden. „Die Veranstaltung, die stattgefunden hat, war eine andere als die, die beantragt und genehmigt worden war“, erklärte die Rektorin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Im Vertrauen auf die Redlichkeit der Mitarbeiterin habe sie die Lesung zugelassen – „das war falsch“.

Die MLU selbst trat formal als Veranstalterin auf. Nach Angaben der Universitätsleitung sollen nun die Abläufe intern überprüft und Konsequenzen geprüft werden.

FDP fordert Aufklärung

Auch aus der Politik kommt deutliche Kritik. Konstantin Pott, hochschulpolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, forderte eine transparente Aufarbeitung der Vorgänge. „Ich habe Respekt davor, dass die Rektorin Verantwortung übernimmt und klar benennt, dass die Auflagen verletzt wurden“, sagte Pott. „Antisemitismus, Einseitigkeit und die Relativierung terroristischer Gewalt dürfen an unseren Hochschulen keinen Platz haben.“

Die FDP hatte bereits im Vorfeld der Veranstaltung gewarnt und von einer möglichen „Verharmlosung des Terrors“ gesprochen. Nun drängt die Partei auf klare Konsequenzen: Die Universität müsse untersuchen, wie es zu den Verstößen kommen konnte und wie künftig derartige Vorfälle verhindert werden können.

Kritik aus der Zivilgesellschaft: „Einseitig und gefährlich“

Besonders empört zeigte sich das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) Halle (Saale). In einer ausführlichen Stellungnahme erklärte der Vorstand, die Veranstaltung habe „israelfeindliche Darstellungen“ transportiert und Fragen nach wissenschaftlicher Verantwortung und politischer Neutralität aufgeworfen.

„Gerade in Halle, einer Stadt, die 2019 Ziel eines antisemitischen Terroranschlags wurde, trägt die Universität eine besondere Verantwortung“, sagte Niklas David Gießler, Vorstand des Jungen Forums. Wer an dieser Universität über den Nahostkonflikt spreche, dürfe keine Bühne bieten, „auf der Israel pauschal dämonisiert und historische Begriffe wie Völkermord inflationär missbraucht werden“.

Nach Berichten des Jungen Forums wurde die Lesung von Mitgliedern der „Students for Palestine Halle“ (SfP) organisatorisch unterstützt – trotz der expliziten Auflage, dass diese Gruppe ausgeschlossen bleibt.

Ein Sprecher der SfP sei vor Ort in die technische Umsetzung eingebunden gewesen. Zudem seien Baumgartens Bücher gegen eine Spendenempfehlung verteilt und Flyer der BDS-Kampagne sowie anderer aktivistischer Gruppen im Hörsaal ausgelegt worden.

Inhaltliche Entgleisung statt wissenschaftlicher Analyse

Auch inhaltlich wich die Lesung offenbar weit von der genehmigten Form ab. Nach übereinstimmenden Beobachtungen habe Baumgarten kaum wissenschaftliche Analyse geboten, sondern Positionen vertreten, die an die Argumentationsmuster des sogenannten „Gaza-Tribunals“ erinnern. Israel sei als alleiniger Aggressor dargestellt worden, während die Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 relativiert worden seien.

Zitate aus der Veranstaltung belegen die Einseitigkeit: Baumgarten sprach etwa davon, der Angriff der Hamas sei ein „Ausbruch aus dem Gefängnis“ und eine „vom internationalen Recht abgedeckte Widerstandsaktion“. Zudem behauptete sie, es gebe „bis dato keinen einzigen bestätigten Fall einer Vergewaltigung“ vom 7. Oktober und erklärte, man könne „die Hamas spätestens seit 2017 nicht mehr als antisemitisch bezeichnen“, berichtet das Junge Forum.

Für viele Zuhörer war das der Moment, in dem aus einer universitären Lesung eine politisch-ideologische Veranstaltung wurde. „Gerade vor dem Hintergrund der Massaker vom 7. Oktober, bei denen die Hamas gezielt Zivilisten ermordete, ist es unanständig, von einem ‚Völkermord‘ durch Israel zu sprechen, während man das Morden einer Terrororganisation verharmlost“, sagte Marcel Funk, Vorsitzender der Jungen Union Halle (Saale).

Zwischen Wissenschaftsfreiheit und Verantwortung

Die Debatte um die Lesung hat eine größere Grundsatzfrage entfacht: Wie weit darf akademische Freiheit gehen, wenn sie in Bereiche politischer Agitation übertritt?

Das Junge Forum der DIG fordert die Universität auf, ihre Richtlinien zu überarbeiten. „Akademische Freiheit ist ein hohes Gut – aber sie darf nicht zur Rechtfertigung einseitiger Schuldzuweisungen oder gefährlicher Rhetorik missbraucht werden“, heißt es in der Stellungnahme.

Rektorin Becker kündigte an, den Fall intern aufzuarbeiten. Es müsse geprüft werden, wie universitäre Räume künftig vor ideologischer Vereinnahmung geschützt werden können.

In Halle bleibt der Fall nicht ohne Nachhall: Die Diskussion um die Lesung zeigt, wie sensibel der öffentliche Umgang mit dem Nahostkonflikt geworden ist – und wie dünn die Linie zwischen Meinungsfreiheit und Verantwortung im akademischen Raum sein kann.