Barrierefreiheit auf dem Weihnachtsmarkt in Halle (Saale): Kabelbrücken statt Kabeltrassen am Boden als Stolperfallen, erneut Stille Stunde

von · 17. November 2025

11 Antworten

  1. Darfdochwohlnichtwahrsein sagt:
    17. November 2025 um 06:15 Uhr

    „Stille Stunde“ für empfindliche Menschen.. Das sollte sich die SPD mal hinter die Ohren schreiben, bevor sie wieder mit dem Antrag ums Eck kommt, die Haltestellen mit klassischer Musik zu belegen, „um die Aufenthaltsqualität zu verbessern“. Aber soweit gedacht wird bei der SPD nicht, die bringen diesen Antrag wieder und wieder ein, weil Frau Prof. Fuhrmann und der Eigendorf das eben sich so ausgedacht haben….

  2. Sand da Klaus! sagt:
    17. November 2025 um 07:11 Uhr

    Ich frage mich, wie weit dieser Irrsinn noch gehen wird. Allen Menschen recht getan…
    Wie will man Menschen mit einer Zimt-, Nelken oder Lebkuchengewürzallergie einen angenehmen und gefahrlosen Besuch des Marktes ermöglichen? Wie auf die Bedürfnisse von Menschen mit Temperaturüberempfindlichkeit? Glühwein eisgekühlt?
    Wenn regenbogenfarbene Rettungsboote auf Kreuzfahrtschiffen zum Erleichtern des Einstiegs wie Spreewaldkähne aussehen, dann sollte man sich Gedanken über die Grenzen von Barrierefreiheit und Wokeness machen.

    • soko sagt:
      17. November 2025 um 08:49 Uhr

      Schön dass du mal wieder eindrucksvoll unter Beweis stellst, dass Leute, die sich über Regenbögen und „wokeness“ aufregen, im Kern einfach nur empathielose Menschenfeinde sind.

    • DPG sagt:
      17. November 2025 um 09:18 Uhr

      Ja, genau! Die Behinderten sollen sich gefälligst mal zusammenreißen!

      Aber Sarkasmus beiseite: Was stört sie denn daran? Verlieren Sie dadurch etwas?

      Ich denke mir eher: Warum nicht? Warum sollte man nicht mehr Leuten die Möglichkeit geben, an etwas teilzunehmen, wenn sie es denn wollen? Vor allem wenn es nicht mal viel Aufwand oder Umstände für alle anderen bedeutet.

      Ich bin im Gedränge auch nicht nur einmal über die Kabelkanäle gestolpert. Außerdem begrüße ich alles, was die Gefahr senkt, aus Versehen mit „Last Christmas“ beschallt zu werden.

    • wow sagt:
      17. November 2025 um 09:28 Uhr

      An Dummheit nicht zu überbieten

    • Deine enttäuschte Mutter sagt:
      17. November 2025 um 09:59 Uhr

      Das ist wohl einer der dümmsten Kommentare die jemals hier gepostet wurden. Du machst aus Nichts einen Elefanten. Wenn dein größtes Problem im Leben die Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft ist, solltes du deine Prioritäten im Leben mal abklären. Das ist weder normal noch gesund. Heul leise und geh nicht allen Anderen aif die Nerven.

  3. Emmi sagt:
    17. November 2025 um 08:11 Uhr

    Wird die Stille Stunde denn auch von den betroffenen Personenkreis genutzt? Gibt es da Erfahrungen? Für die Budenbetreiber ist es bestimmt auch mal erholsam.

  4. Wichtel sagt:
    17. November 2025 um 08:39 Uhr

    Sieht ja schon richtig weihnachtlich aus.

  5. Knecht Blödknecht. sagt:
    17. November 2025 um 10:20 Uhr

    Nur noch Dümmliches kommt vom Weihnachtsmarkt.

  6. : sagt:
    17. November 2025 um 14:48 Uhr

    Kabelbrücken statt Kabeltrassen sind vielen bestimmt zu „woke“.

  7. Nicole sagt:
    17. November 2025 um 15:26 Uhr

    Ich bin auf dem Weihnachtsmarkt mit meinem Rollstuhl unterwegs. Ich habe noch nie Probleme gehabt über die Kabelkanäle zu kommen. Das betrifft wohl nur die stolpernden Zweibeiner die hier Hilfe brauchten.
    Schiebt nicht immer uns vor. Irgendwann haben sonst die Zweibeiner genug davon, wenn ich eine Rampe an einem öffentlichen Gebäude benötige und wird nicht genehmigt.

