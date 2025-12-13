Du bist Halle

Betrunkener Radler verletzt sich bei Sturz in der Soltauer Straße

von · 13. Dezember 2025

8 Antworten

  1. Detlef sagt:
    13. Dezember 2025 um 12:42 Uhr

    Schön,das über sowas berichtet wird aber ich habe da kein Mitleid.

    Antworten
  2. Wario sagt:
    13. Dezember 2025 um 16:04 Uhr

    Auweia.😇😉 Ein Radfahrer. Da könnte ein Führerschein,sofern vorhanden aber auch futsch sein. Halten die sich etwa nicht an Regeln und Gesetze? Sowas aber auch.

    Antworten
  3. lulu sagt:
    13. Dezember 2025 um 16:44 Uhr

    ja richtig, dass über Radfahrer berichtet wird, sonst sind es ja nur die Autofahrer, über die hergezogen wird, das Stadtbild von Halle Verunglimpfen

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert