Betrunkener Radler verletzt sich bei Sturz in der Soltauer Straße
Gegen 22:45 Uhr wurde die Polizei über einen gestürzten Radfahrer im Bereich der Soltauer Straße informiert. Der am Boden liegende war nur leicht verletzt aber alkoholisiert. Ein Test ergab bei dem jungen Mann einen Atemalkoholwert von 1,29. Eine Blutentnahme erfolgte in einem Krankenhaus.
Schön,das über sowas berichtet wird aber ich habe da kein Mitleid.
Immer diese Radfahrer .
Wäre der Unfall auch passiert, wenn der Radfahrer nüchtern, oder mit wesentlich weniger Mille, gewesen wäre? Schon bei 0,3 kann es ja bei einem Unfall strafbar sein.
Außerdem, wer Alk gewöhnt ist, wird wohl da ‚routinierter‘ reagieren als ein Wenigtrinker.
Aber schön, dasS du nicht mal einen Satz fehlerfrei schreiben kannst.
@„Rentner , dito!
Auweia.😇😉 Ein Radfahrer. Da könnte ein Führerschein,sofern vorhanden aber auch futsch sein. Halten die sich etwa nicht an Regeln und Gesetze? Sowas aber auch.
ja richtig, dass über Radfahrer berichtet wird, sonst sind es ja nur die Autofahrer, über die hergezogen wird, das Stadtbild von Halle Verunglimpfen
Bitte nicht rumheulen, lu!
kkk, Radfahrer und Autohasser???, schau dir die Leipziger Straße an, hier kann die Stadt Geld verdienen, rücksichtslose Radfahrer