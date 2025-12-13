Betrunkener Radler verletzt sich bei Sturz in der Soltauer Straße

Gegen 22:45 Uhr wurde die Polizei über einen gestürzten Radfahrer im Bereich der Soltauer Straße informiert. Der am Boden liegende war nur leicht verletzt aber alkoholisiert. Ein Test ergab bei dem jungen Mann einen Atemalkoholwert von 1,29. Eine Blutentnahme erfolgte in einem Krankenhaus.



