Vier Verletzte bei Unfall zwischen Salzmünde und Gorsleben

Zwischen Salzmünde und Gorsleben ereignete sich am Freitag gegen 17:50 Uhr ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Einer der Fahrzeugführer bog am Abzweig Fienstedt von der L156 auf die L159 ein, wo es zum Zusammenstoß mit dem anderen, auf der L159 in Richtung Harz fahrenden PKW kam. Dabei wurden insgesamt vier Personen verletzt, davon einer der Fahrzeugführer schwer. Alle kamen zur Behandlung in Krankenhäuser. Zur Unfallaufnahme und Bergung war die Straße zeitweilig gesperrt.

Artikel Teilen: