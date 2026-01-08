Bildungsausschuss beschließt Fusion von IGS Steintor und KGS Hutten – Sorge um Realisierung des geplanten Anbaus in der Roßbachstraße

Die Kooperative Gesamtschule (KGS) “Ulrich von Hutten” verliert ihre Eigenständigkeit. Der Bildungsausschuss hat am Dienstag eine Fusion der Schul aus der Roßbachstraße mit der Integrierten Gesamtschule (IGS) Am Steintor in der Adam-Kuckhoff-Straße beschlossen. Beide Standorte sollen bestehen bleiben – es entsteht also aus zwei getrennten Schulen eine gemeinsame Schule mit zwei Standorten. Diese Lösung ist vor allem dem Schulgesetz in Sachsen-Anhalt geschuldet, wonach die KGS als eigenständige Schule nicht mehr bestandsfähig wäre.

Zugleich wurde ein SPD-Antrag zum Anbau abgelehnt. Die Sozialdemokraten wollten erreichen, dass der seit Jahren geplante Anbau auch tatsächlich realisiert wird, weshalb der ohnehin vom Stadtrat beschlossene Anbau nun auch in der neuen Schulentwicklungsplanung enthalten sein sollte. Stattdessen heißt es nun unbestimmt, dass die Stadtverwaltung eine “Neubewertung des bestehenden Raumkonzeptes unter Berücksichtigung der geänderten pädagogischen und organisatorischen Rahmenbedingungen” vornehmen soll.

“Uns liegt am Herzen, dass der Standort Roßbachstraße erhalten bleibt”, sagte Silke Burkert (SPD). Es solle “als attraktiver Lernstandort fortbestehen.” Deshalb sei der Anbau wichtig. “Ich halte es für wichtig, dass sich der Stadtrat zum Anbau bekennt”, meinte Hendrik Lange (Linke) und unterstützte das Ansinnen Burkerts. “Wir haben verstanden, dass eine solche Fusion notwendig ist,” sagte KGS-Schulleiter Stephan Wussow. Die Schule hatte sich lange gegen die Pläne gesträubt. Wie er sagte, haben sich die Leitungen beider Schulen auf ein gemeinsames Schulkonzept verständigt, das sei aber wegen der Kürze der Zeit noch nicht mit Eltern und Schülern abgestimmt. Die Fusion könne ein Pilotprojekt für die Bildungslandschaft werden, meinte Wussow. Der Erweiterungsbau spiele hierbei eine zentrale Rolle. Wussow sieht auch die Gefahr, dass andernfalls die gesamte Attraktivität der neuen gemeinsamen Schule leidet.

Andreas Slowig, Schulleiter des Christian-Wolff-Gymnasiums und sachkundiger Einwohner im Ausschuss. erkundigte sich, wenn denn überhaupt die Zuweisung der Schüler an die einzelnen Standorte erfolgen soll, ob sich Eltern und Schüler direkt bei der Bewerbung für einen der beiden Standort entscheiden sollen. Laut Stadtverwaltung erfolgt die Zuteilung nach dem Wohnortprinzip.

Bildungsdezernentin Katharina Brederlow erklärte, dass die Stadtverwaltung auch den Anbau favorisiere. Klar sei, dass an den Fachkabinetten am Standort Roßbachstraße unbedingt Maßnahmen stattfinden müssen, “das muss was passieren.” Laut Stadtverwaltung besteht vor allem im MINT-Bereich Nachholbedarf.