Neue Baustellen in Halle (Saale) ab Montag: Mühlweg gesperrt, Glauchaer Straße stadteinwärts

Zwei neue größere Baustellen sorgen ab Montag, 3. November 2025, für zusätzliche Umleitungen und Sperrungen.

So ist die Glauchaer Straße zwischen Torstraße und Langer Straße zwischen 3.11. und 21.11. stadteinwärts gesperrt. Hier werden Fahrbahnabsenkungen im Bereich Weingärten beseitigt, zudem wird im Bereich Lange Straße eine Fußgängerinsel als Querungshilfe errichtet. Die Umleitung aus Süden führt über Torstraße / Lerchenfeldstraße / und Lange Straße, die in Richtung Norden bzw. Westen als Einbahnstraße eingerichtet wird. Für Lkw ist eine Umleitung über Torstraße / Rannischer Platz und Prof.-Friedrich-Hoffmann-Straße ausgeschildert.

Gesperrt ist vom 3.11. bis 21.11. auch der Mühlweg zwischen Georg-Cantor-Straße und Karl-Liebknecht-Straße. Hier werden Wasserleitungen verlegt. Der Straßenbahnverkehr ist nicht beeinträchtigt. Die Umleitung erfolg über Bernburger Straße / Geiststraße / Moritzburgring / Neuwerk / Burgstraße bzw. Burgstraße / Große Brunnenstraße / Richard-Wagner-Straße / Bernburger Straße.