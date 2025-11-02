Du bist Halle

Neue Baustellen in Halle (Saale) ab Montag: Mühlweg gesperrt, Glauchaer Straße stadteinwärts

von · 2. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

3 Antworten

  1. Carsharer sagt:
    2. November 2025 um 18:56 Uhr

    Hab gehört da kommt jetzt noch ein Radweg dazu.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert